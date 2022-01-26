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【七線人棄王】康華眼鏡Look扮訓導主任　徐榮友情客串夠義氣

娛樂 13:19 2022/01/26

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康華客串《七線人棄王》。

由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠共5位「七線藝人」擔大旗的綜藝節目《七線人棄王》，除之前曝光的野外Camping、無底線自爆式Talk Show、七線王實驗式體驗及七線王日記外，還有不少搞笑瘋狂短劇。

除了他們擔正的「臨演追夢劇」外，還有美魔女康華飾演女訓導主任，以及藝訓班師兄徐榮客串演出「見家長」情節。

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康華扮訓導主任

康華今次戴眼鏡以Miss Look打扮登場，短劇內容講述飾演訓導主任的Miss輪流召見5位「七線藝人」，他們不但全程沒悔意，更先後向Miss做出多項「犯規」動作，包括唱情歌、跳勁舞、送肉嘴、派心心及寬衣解帶等。

原本一臉嚴肅的康華，被他們的連番逗趣兼踩界動作弄至啼笑皆非，多番忍俊不禁，令整體效果更加爆笑。

陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠事後受訪時透露，由於今次是6人是首度合作，故拍攝初期表現拘謹，更Dead Air足一個上午：「後尾我哋同康華終於打開到話題之後，除咗發現原來佢好funny同nice之外，仲發現原來佢一開始都唔敢同我哋講嘢，因為覺得我哋太認真，又唔知我哋諗乜咁。」

林浩文在康華面前騷舞藝。

感激徐榮答應客串

他們又指，今次為令康華開心，拍攝前做足功課：「我哋上網搵資料，發現康華有首歌叫《拼火花》，我哋就不斷咁練佢首歌同學佢跳舞。最後阿熹就喺佢面前唱番佢首歌出嚟、同跳番隻舞佢睇，康華好開心。」

至於「見家長」短劇，除有徐榮飾演爸爸外，還有鍾晴飾演女兒。劇情講述七線藝人阿駿前往見女方家長。

鍾晴飾演程浩駿女友。

當阿駿自我介紹完畢後，徐榮即苛刻地連番質疑：「做電視台點搵到錢架？！」、「我個女食好住好，唔易養架！」、「你年紀都唔細啦」，縱然阿駿一再強調自己會積極進取，徐榮還是「聽唔入耳」，最後離開前更向阿駿拋出厲眼。

程浩駿透露短劇8成內容是取材自其親身經歷，並十分感激藝訓班師兄徐榮客串演出：「佢一直都有鼓勵我哋，又教我哋好多嘢。佢都有睇我哋youtube頻道嘅片，周不時畀意見之餘，又成日問我哋幾時預埋佢一齊玩，真係好好人、好冇架子。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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