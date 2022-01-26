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【葵涌邨爆疫】公務員往葵涌邨圍封後直接返辦公室　被同事排斥製隔離區籲勿靠近

健康 15:40 2022/01/26

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曾參與葵涌邨圍封行動的公務員，返辦公室後同事「隔離」。

本港爆發第五波疫情，其中葵涌邨至今有逾200宗確診病例，逸葵樓、映葵樓出現大型爆發，需圍封強檢，近日港府派出多個部門的公務員往現場幫忙。有參與行動的公務員表示，事後返回辦公室工作，被其他同事劃分「隔離區」，籲勿靠近。

最新影片推介：

事主在「公務員secrets」facebook專頁投稿，道出往葵涌邨工作後被同事排斥的情況。他接受檢測後，未知結果已如常回到辦公室，令同事感到憂慮。他坦言這是上級的指令：

上頭講明強檢完唔使等result出，要照舊返工。

其他同事憂有染疫風險，自製「隔離區」遠離他。事主上載一張相片，紙上印著：

溫馨提示

請勿靠近此隔離區

內有曾去過葵涌邨的Helper

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曾往疫區的事主現身辦公室，令不少同事也感到不安，他稱：

依家Office入面嘅人個個都怕咗去過葵涌邨幫手既同事……仲要求自製隔離區。

 

部份網民認為，同事是在歧視事主，但亦有人認為此乃人之常情。

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責任編輯：羅嘉欣

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