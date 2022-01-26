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【安心出行】薛永恒：原設計並非作追蹤之用　期望能用好「針卡」作為防疫更好工具

政治 13:41 2022/01/26

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

創新及科技局局長薛永恆。（陳靜儀攝）

創新及科技局局長薛永恒今日出席立法會會議回答議員質詢時表示，「安心出行」原設計並非作追蹤之用。他期望「疫苗氣泡」出台時，能夠用好疫苗接種記錄，作為防疫抗疫一個更好的工具。

他說，「安心出行」本身是一個科技方案，目的為香港市民提供數碼工具，記錄出行，並同時利用有關科技通知使用者其感染風險，原設計並非作追蹤之用，惟衛生防護中心亦會因應有關方案，協助他們追蹤潛在感染者，當局亦有其他方案進行追蹤工作。他說，現時追蹤工作的安排，正透過衛生防護中心及其他部門努力改善。

薛永恒指，其他科技包括「針卡」及方便通關的「健康碼」，均已提供可以考慮的新安排，以協助追蹤潛在感染者之用。當局未來會因時制宜，因應現時最好的科技方案，不斷向防疫抗疫專家作出建議及協助落實。

薛永恒早前曾表示，為配合逐步擴大疫苗氣泡，正優化「安心出行」應用程式，讓用戶掃瞄二維碼後，自動顯示用戶手機內，已核實的疫苗接種紀錄，方便展示，又透露正研究其他可行技術方案。
 

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳葆琳

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