【安心出行】議員關注強制檢測公告通知訊息滯後　薛永恒：會努力簡化流程令資訊盡量清楚

▲ 創新及科技局局長薛永恆。（陳靜儀攝）

創新及科技局局長薛永恒今日出席立法會會議，他回答議員質詢時表示， 薛永恒說衞生防護中心的追蹤調查需時，才能有效發出通知，即使如何縮短「安心出行」發放公告的時間，亦有機會可能出現滯後。他說，當局會努力簡化流程、令資訊盡量清楚，向市民發放有關訊息。

新民黨立法會議員黎棟國關注，有市民反映不滿「安心出行」應用程式發放「強檢公告通知」及「潛在感染通知」等訊息的時間，出現滯後問題。薛永恒指，一般而言，「安心出行」程式會每小時向用戶發放有關強檢公告或感染風險通知， 由於所有資料比對及發出通知只會在用戶手機內進行及儲存，當局並沒有用戶實際收到感染風險或強制檢測公告通知所需時間的統計。他建議用戶應將手機定期連線至網絡，以便盡快接收最新的感染風險或強制檢測公告通知。

當局至今已發出10,250個有感染風險處所的通知，超過32萬名市民收到通知後前往檢測。

對於有議員關注「安心出行」實名制，薛永恒表示，有關應用程式的原設計並非用作追蹤之用。他說，「安心出行」本身是一個科技方案，目的為香港市民提供數碼工具，記錄出行，並同時利用有關科技通知使用者其感染風險，原設計並非作追蹤之用，惟衛生防護中心亦會因應有關方案，協助他們追蹤潛在感染者，當局亦有其他方案進行追蹤工作。他說，現時追蹤工作的安排，正透過衛生防護中心及其他部門努力改善。

薛永恒指，其他科技包括「針卡」及方便通關的「健康碼」，均已提供可以考慮的新安排，以協助追蹤潛在感染者之用。當局未來會因時制宜，因應現時最好的科技方案，不斷向防疫抗疫專家作出建議及協助落實。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳