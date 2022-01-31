【賀年食品】賀年糖果或含人造色素損兒童專注力　71款不含「邪惡E仔」糖果清單

▲ 部分賀年糖果含有人造色素，或損害兒童專注力，家長必須慎選。

又到農曆新年，小朋友最期待收取親友送贈及吃全盒內的糖果，可是彩色糖果大多含有色素，甚至「邪惡」的人造色素，進食過多或有損專注力。TOPick早前檢視了市面上常見的85款糖果，當中有71款不含人造色素，餘下13款則含有一種或多種人造色素，當中包括受歡迎的賀年糖果。

最新影片推介︰

據本港食安中心資料顯示，香港對食用色素有規限，食物生產商在製造食物時，只能使用香港法例第132H章所准許的食用色素，並在食物包裝上標示有關食用色素的名稱或識別編號。

而人造色素以化學合成方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成。英國食品標準局曾委託大學進行食用人造色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需要關注的人造色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃FCF（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

常見不含人造色素糖果清單：

▼ 點擊圖片放大 +24 +23

不含人造色素日本糖果清單：

▼ 點擊圖片放大 +29 +28

不含人造色素棉花糖清單：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

點擊看含6大人造色素糖果清單：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

台灣消基會曾指出，人工色素對學齡兒童或造成專注力不集中與過度活躍的問題，而檸檬黃（E102）、日落黃（E110）及誘惑紅AC（E129）在挪威等歐洲國家已被禁用，麗春紅4R（E124）則被美國禁用；在台灣，淡紅（E122）已被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

營養師︰不排除導致ADHD

對於進食人造色素會否導致ADHD的說法，美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）稱至今仍未有一致定論，只能說不排除其因果關係。孩子患ADHD的成因眾多，例如遺傳、社交環境及早產等。但她指有確診ADHD的兒童，對食物敏感機會較高，需控制進食人造色素，以減少ADHD的行為。

▲ 美國註冊營養師陳秋惠表示，市民對於食用色素不必過度憂慮，因各國對食用色素都有監管限制。（受訪者提供相片）

陳秋惠續稱，人造色素常見於糖果、飲品、雪糕、蛋糕、穀物早餐及兒童牙膏等，而歐盟成員國出售的食物如含有人造色素，會加上「可能對兒童行為及專注力有不良影響」的相關警告字句，而美國則沒有。家長選購時，須看清營養標籤，避免選擇含人造色素的食物。

她認為，市民對於食用色素不必過度憂慮，因各國對食用色素都有監管限制，除非加入了過量食用色素，才有機會影響健康。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲