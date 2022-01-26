【保護幼兒】傷害兒童個案每年近千宗　社工教3式提升孩子自我保護力

▲ 社工分享三式提升兒童自我保護力。

根據社會福利署的數據顯示，2018至2020年傷害兒童個案數字分別是1,064宗、1,004宗及940宗。雖然數字有下降情況，但數字仍然令人擔憂。現時社會福利署把傷害兒童主要分為四個類別，包括身體傷害、疏忽照顧、性侵犯及心理傷害。除了以上主要的傷害外，兒童亦可能於生活上受到不同程度的傷害，香港大學於2017年進行了一個「香港十八區兒童受傷研究報告」，報告指出自2001年至2012年間，共有35萬多名0-9歲的嬰兒及兒童因受傷而接受急症室服務，這些情況縱然未必全與傷害兒童有關，但兒童受傷的情況，我們亦需要關注。

兒童受傷受害數字一宗也嫌多，要減低兒童受傷受害的情況，必須建立完善的安全網。除了制定社會法律制度、提升大眾意識、加強家長教育、強化幼兒從業員專業操守外，我們更需要提升兒童自我保護能力。以下三式盼能幫助各位家長。

1. 繪本故事教導安全知識

不同研究顯示繪本有助兒童進行學習。繪本插圖豐富、用字簡潔，對兒童有很大的吸引性，這有助提升兒童閱讀的動機。家長在選購繪本時，除了可選購「教育性」及「發展性」的繪本，更可選購「保護性」的繪本。「保護性」繪本內容包含不同的危機情境及安全知識，家長可以說故事形式讓兒童學習到相關的安全知識。

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2. 角色扮演學習應對技巧

角色扮演能有助提升兒童認知及行為上的學習。家長可與兒童進行不同危機情境的角色扮演模擬可能出現的真實情況，讓兒童學習當遇上危機情境時的應對方法。例如：家長扮演陌生人與兒童進行對話，從中教導兒童如被陌生人引誘或談話時應拒絕並告知父母。

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3. 互動遊戲提升危機意識

常言道「遊戲是兒童的天職」，而不同的文獻亦指出遊戲是兒童學習的好方法。家長可於遊戲中結合自我保護元素，藉以提升兒童對危機情境的意識。協康會幼兒駐校社工服務團隊製作了一套「保寶遊戲卡」，透過遊戲卡及不同的互動遊戲加深兒童辨識危機情境當中包括「危險物品」、「走失家人」及「陌生人誘拐」等，藉此提升兒童危機意識。

如幼兒教育工作者對「保寶遊戲卡」感興趣，可致電3101 9120 查詢。

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撰文：協康會幼兒駐校社工服務社工督導主任吳晃榮