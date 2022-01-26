【趣味學習】聖公會主風小學寓學習於電競賽　答題換寶物以鞏固學科知識

▲ 聖公會主風小學於校內舉行級際PaGamO 電競賽。 （受訪者提供）

本港爆發第五波疫情，中小學及幼稚園暫停面授課。有學校使用網上遊戲平台學習，讓學生邊學習邊遊戲，校長指出，同學之間可互相分享遊戲情況之餘，亦可培養資訊素養及自制力，成為紙筆以外的學習機會。另外，香港房協將與網上學科學習電競平台PaGamO及 e2Sports合作，推出「奪領爭霸電競賽」，同學可獲限量版特別地形寶物，亦會認識到香港房屋發展及房協的工作。

聖公會主風小學在疫情前已使用網上學科學習電競平台PaGamO，讓小四至小六級學生可以從遊戲中學習。校長鄭思思指出，同學透過答對問題，可以獲取「寶物」，及在遊戲內「攻城略地」發展、亦可保衛土地。至於遊戲中的題目，是老師按校內需要，製作出中、英、數及常識科的題目包，遊戲內亦有儲存空間，其他學校老師亦可一起出題。

鄭思思又指出，電競遊戲中可以記錄學生成績，亦可為遊戲設定限時，避免學生過份沉迷。她說，學校曾透過遊戲於校內舉行大型比賽，以去年聖誕節假期為例，參與率達40%，而學生答對率則有80%。

最重要是透過遊戲學習，令學生有競爭氣氛，以往在校園會聽到有同學分享自己的遊玩情況；明白家長對遊戲學習會有顧慮，但現時面對疫情，學習不可停下來，而且透過遊戲亦可培養資訊素養，除遊戲技能、答對題目亦要有面對資訊科技的態度，學生要有自制力，從而成為紙筆以外的學習機會。

▲ 聖公會主風小學於校內舉行級際PaGamO 電競賽。 （受訪者提供）

網上學科學習電競平台PaGamO，與香港房屋協會及 e2Sports合作，推出「奪領爭霸電競賽」，同學要完成電競賽內各項任務的比賽題目，及自選學習平台內學科問題自學，就可獲限量版特別地形寶物。遊戲中，同學亦會認識到香港房屋發展及房協的工作。

有興趣學生只要參加房協的「奪領爭霸電競賽」，即獲派發 e2Sports「小學世界」或「中學世界」免費學生帳號一個，老師可以為學校團體報名，家長亦可以子女報名參與比賽。比賽分為兩組，小學3至6年級的小學組及中一至三的中學組。網上初賽現正舉行，至2022年2月20日為止，而決賽將於3月18日，於數碼港電競場舉行。

▲ 學生在房協的「奪領爭霸電競賽」 中答對題目，可獲贈不同道具於遊戲中應用。 （受訪者提供）

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記者：黃悅晴