  • 21°C
香港時間 : 2022126日 (週三) 14:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【趣味學習】聖公會主風小學寓學習於電競賽　答題換寶物以鞏固學科知識

社會 13:58 2022/01/26

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

聖公會主風小學於校內舉行級際PaGamO 電競賽。 （受訪者提供）

本港爆發第五波疫情，中小學及幼稚園暫停面授課。有學校使用網上遊戲平台學習，讓學生邊學習邊遊戲，校長指出，同學之間可互相分享遊戲情況之餘，亦可培養資訊素養及自制力，成為紙筆以外的學習機會。另外，香港房協將與網上學科學習電競平台PaGamO及 e2Sports合作，推出「奪領爭霸電競賽」，同學可獲限量版特別地形寶物，亦會認識到香港房屋發展及房協的工作。

聖公會主風小學在疫情前已使用網上學科學習電競平台PaGamO，讓小四至小六級學生可以從遊戲中學習。校長鄭思思指出，同學透過答對問題，可以獲取「寶物」，及在遊戲內「攻城略地」發展、亦可保衛土地。至於遊戲中的題目，是老師按校內需要，製作出中、英、數及常識科的題目包，遊戲內亦有儲存空間，其他學校老師亦可一起出題。

鄭思思又指出，電競遊戲中可以記錄學生成績，亦可為遊戲設定限時，避免學生過份沉迷。她說，學校曾透過遊戲於校內舉行大型比賽，以去年聖誕節假期為例，參與率達40%，而學生答對率則有80%。

最重要是透過遊戲學習，令學生有競爭氣氛，以往在校園會聽到有同學分享自己的遊玩情況；明白家長對遊戲學習會有顧慮，但現時面對疫情，學習不可停下來，而且透過遊戲亦可培養資訊素養，除遊戲技能、答對題目亦要有面對資訊科技的態度，學生要有自制力，從而成為紙筆以外的學習機會。

聖公會主風小學於校內舉行級際PaGamO 電競賽。 （受訪者提供）

網上學科學習電競平台PaGamO，與香港房屋協會及 e2Sports合作，推出「奪領爭霸電競賽」，同學要完成電競賽內各項任務的比賽題目，及自選學習平台內學科問題自學，就可獲限量版特別地形寶物。遊戲中，同學亦會認識到香港房屋發展及房協的工作。

有興趣學生只要參加房協的「奪領爭霸電競賽」，即獲派發 e2Sports「小學世界」或「中學世界」免費學生帳號一個，老師可以為學校團體報名，家長亦可以子女報名參與比賽。比賽分為兩組，小學3至6年級的小學組及中一至三的中學組。網上初賽現正舉行，至2022年2月20日為止，而決賽將於3月18日，於數碼港電競場舉行。

學生在房協的「奪領爭霸電競賽」 中答對題目，可獲贈不同道具於遊戲中應用。 （受訪者提供）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【虐兒事件】社署已收童樂居報告　羅致光：不排除根據法例採相應規管行動可能性
今日 12:25
【虐兒事件】社署已收童樂居報告　羅致光：不排除根據法例採相應規管行動可能性
【眼睛健康】調查指網課期間學童散光度數增　理大專家4招教護眼
今日 12:21
【眼睛健康】調查指網課期間學童散光度數增　理大專家4招教護眼
【教育政策】料未來學齡人口持續下跌屬結構性　教育局：中小學班級總體數目將相應調整
今日 13:10
【教育政策】料未來學齡人口持續下跌屬結構性　教育局：中小學班級總體數目將相應調整

你可能感興趣

【虐兒事件】社署已收童樂居報告　羅致光：不排除根據法例採相應規管行動可能性
今日 12:25
【虐兒事件】社署已收童樂居報告　羅致光：不排除根據法例採相應規管行動可能性
【眼睛健康】調查指網課期間學童散光度數增　理大專家4招教護眼
今日 12:21
【眼睛健康】調查指網課期間學童散光度數增　理大專家4招教護眼
【教育政策】料未來學齡人口持續下跌屬結構性　教育局：中小學班級總體數目將相應調整
今日 13:10
【教育政策】料未來學齡人口持續下跌屬結構性　教育局：中小學班級總體數目將相應調整
疫情 比賽 常識科 遊戲平台 遊戲 老師 聖公會主風小學 學校 香港 中學

最高瀏覽

【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
16:01 2022/01/25
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測
16:43 2022/01/25
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測