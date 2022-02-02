【闔家辣】呂爵安鄭晉軒合體成新組合CoDan　Edan不怕被標籤為喜劇演員

▲ 呂爵安電影處男作《闔家辣》由鄭晉軒執導。

在電影《闔家辣》內，同屬影壇新血的MIRROR成員呂爵安（Edan）與新晉導演鄭晉軒（Coba）都是首次拍電影，二人組合成CoDan接受TOPick專訪，他們笑言從第一天起已是「坐埋同一條船」，默契十足的二人同為參與電影而感到緊張，更為大家揭開二人間的相似之處！

CoDan新手上路

初次參與電影拍攝，Edan、Coba均異口同聲大呼緊張，首次執導的Coba表示：「劇本是由我自己撰寫，也是我自己真身經歷的故事，但首天拍攝時比較緊張，因為也未有真正的體驗，拍攝前也看了很多電影的making of去了解拍攝情況。」

Coba慶幸遇到吳君如、鄭中基（Ronald）、梁詠琪（Gigi）一班前輩，他們肯願意配合他這位電影新丁的指示，令其緊張感隨之散去。

▲ 呂爵安（Edan）、導演鄭晉軒（Coba）（曾嘉文 攝）

坐埋同一條船

至於首度進軍影壇的Edan說：「與多位前輩級演員合作，而且戲份不輕，那就會很擔心自己的表現，怕做得不好會影響自己、大家，所以當時是有壓力，但兩三天後與大家混熟就有所改善。」

同時Edan特別提起Coba：「Coba在我加入劇組前已直接與我溝通，分享如何演繹，我也經常找他練習，演繹角色時就不會那麼害怕。」

Coba笑言二人從首天拍攝已「坐埋同一條船」：「作為新導演、新演員需要面對很多前輩級演員，我們又沒有相關經驗，真的是互相扶持的戰友！我在拍攝現場時靠眼神與Edan交流，也好像在說：『戰友，你完成你嗰Part，等我去完成我嗰Part。』」

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劇組相處像一家人

Edan、Coba的緊張感都隨著加入劇組、與演員相處的日子愈長而減退，同時也印證劇組像大家庭的說法。Edan更指，煞科當天就很不捨得君如、中基及Gigi，因為彼此有像與家人分離的感覺。

Edan回憶當日首天開工，Gigi真的很有媽媽的感覺：「起初十分緊張又不太敢與他們說話，Gigi就會主動與我聊天、打開話匣子，中基甚至教我唱歌，君如關心我之餘又會萬歲，也真的很好。」

前輩的話也往往令人刻骨銘心，甚至成為演員在演藝路上發展的推動力。Edan分享前輩說過令自己難忘的說話：「Gigi於休息時跟我說：『其實我都覺得你嗰個都做得幾好，唔駛擔心。』或者中基曾請我以另一個方式演繹，然後說：『咁就啱喇！咁樣就啱喇！』而君如於我進行配音時曾舉起大姆指，也是很大的鼓勵。」

直言喜歡從不同人身上學習的Coba則認為，自己像上了一課濃縮的電影精讀班，解釋道：「在前輩身上就學習到作為導演應如何如演員溝通，他們在溝通過程中又相當配合，給予了我很多信心！而與新演員就是一同摸索，假如Edan沒有參演的話，我就不會大膽地去嘗試一些事。」

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Edan演Coba

Edan與Coba在訪問期間一唱一和，又形容二人是同坐一船，當初Edan知道自己的角色藍本是Coba，是帶著喜悅抑或是擔心呢？

Edan老實地說：「我在試鏡時已知道，更特意上網搜尋Coba的樣貌，當時又沒有想太多，當真正演他時就覺得是件好事，因為有真人原型存在，就可讓我演每場戲時想一想Coba會如何說，多了個參考對象。」

不過他強調自己並不是要模仿Coba：「做出Coba的狀態、找出我們共同的特質再放大，然後就完成故事的連結位！」

此時，Coba「直接抽擊」Edan：「本身Edan哥在咬字方面是相當著名，而最難拿捏是本身的角色是我，就希望對白是用我自己的方式說出來。而我是以語音輸入劇本的對白，即是最真實屬於我的Pattern，但放在他的身上又可能是不對，過程中也作了不同的調節。」

Coba總結道：「我們在共同中間創造了一個全新的Coba，即是戲內的就是一個新的Coba。」

戲內出現全新的Coba，戲外的Coba、Edan又相似嗎？Edan說：「我們予人的感覺都是充滿正能量、easy-going，很chill也沒有所謂，也是喜歡令別人開心。」

Coba則認為二人也是為事情而好的人，所以很快已經很清楚對方的脾性，自己對他很坦白，會直接指出他有待改善的地方。

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爆發喜劇元素？

看到Edan在電影海報中毫無底線的表情，或者會令人期待Edan如何在電影中大放笑彈。不過Coba認為劇情推進是圍繞著一個家庭，因此所呈現的喜感有所不同：「現時電影預告出來也有很誇張的表情，但可能你是已完全看完了！」

Edan則自覺喜劇觸覺敏銳：「我知如何演繹對白而令人發笑，以及我很理解大眾喜歡甚麼、覺得甚麼好笑。演喜劇是不可令所有人發笑，因為大家對好笑的定義不同，我們就是要做到令大部份的人也會想笑。」不過，他謙稱自己距離「喜劇演員」仍有一大段距離，需要好好鑽研。

提到被觀眾把他與「喜劇」劃上等號，Edan相當感恩：「我也很開心，因為我本來就是很喜歡搞笑、輕鬆、傻傻的，但是如果是標籤的話，我又不太擔心，接下來的作品是近乎零搞笑，希望大家也會看到更多不同角度的Edan。」

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E先生變Oppa？

與Edan合作電影的Coba笑言自己真的忘記了Edan就是偶像：「他是很真誠的人，偶像包袱是並不存在，對我、任何人也沒有。」當事人Edan認為自己近乎沒有偶包：「我唯一出現偶包就是以MIRROR成員身份時跳唱抑或個人演唱時，而我本身就不是成為偶像的材料，不是Chok或有型。」

Edan希望參演更多角色但同時也心存憂慮：「裸體暫時不可以，我又擔心自己演得不夠好，如預視到自己演得很差，我就情願沉浸數年。我不希望演太超過我能力範圍的角色，否則也會很想嘗試。」他興奮地表示想演偶像派角色，譬如「城市獵人」般保護所有人。

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珍惜與家人相處時光

《闔家辣》講到一家人製作辣椒醬引起紛爭，二人在現實生活中與家人爭拗後也會選擇包容、互相扶持，而且很快就會原諒對方。向來愛錫妹妹小如豬的Edan也說：「我也會與妹妹爭吵，如當她不聽話、沒有禮貌，但也很快沒事。」

親戚眾多的Edan感恩家人相當愛錫他，未有在節日聚會時問他尷尬問題：「親戚會預早問我是否開紅館演唱會，我也不會感到尷尬，始終也是家人，可應付也一定會幫忙。」

Coba大爆最近經常被問：「吓，你搵Edan做你啊？」他幽默地自嘲說：「 其實我們很相似，有眼睛、頭髮，是不同面向的靚仔。」

髮型：Man Chan@Chic Private I salon（呂爵安）

化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre, Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre（呂爵安）

服裝：GCDS, Jimmy Choo （呂爵安）

珠寶：Bulgari （呂爵安）

場地：香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

記者：陳淑霖