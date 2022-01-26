【陪太子讀書】請假兩星期陪女兒溫習　醫生媽媽嘆比連續加班更辛苦

▲ 醫生媽媽許嫣請假兩星期陪女兒溫習，形容比在醫院工作連續加班兩星期還辛苦。

聖誕後考試，我特地請假兩星期，陪兩個女兒溫習。

作為工作媽媽，平日沒怎花時間心機教她們讀書；即使每天檢查功課，也是草草了事。女兒沒有上任何補習班，幸而學校老師教得好，學習進度一直順順利利。

雖說如此，面對考試這種「大事」，我們還是要態度認真一點。

「求學不是求分數」之類的老生常談，早已深深植入現代家長和學生的腦袋裏。我的看法卻是：作為學生，讀書是責任，應當盡力而為；這樣將來進入社會做事，才會對自己的工作和事業盡責。如果讀書時期只追求愉快舒適，畢業後又怎能突然懂得為責任和理想而堅毅吃苦呢？

因此，我煞有介事地請假陪讀，主要是讓她們「感受到事情的嚴重性」，叫她們認真起來；實際上的知識指導是很有限的，因為東西全寫在課本上了。

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陪太子女讀書，比在醫院工作連續加班兩星期還要辛苦呢！編製溫習時間表、研究考試範圍、重點補習不擅長的項目、做課外習作，三母女此起彼落，忙得團團轉。大女兒寫字串字粗心、表達能力過分天馬行空，小女兒理解題目不夠全面、做卷時會緊張出錯，各有各的問題；我就要因應她們的性格和能力，逐一糾正改善。

雖然勞累，可是這一番操作，卻使我更深入了解急速成長中的女兒，也更加了解我自己。

過程中自然會出現情緒、爭執。我發了脾氣，冷靜下來就想到是迫得自己和孩子太緊了，於是先向她們道歉，然後再一起研究調整溫書攻略。女兒從特訓中，認識到母親的讀書態度和技巧；畢竟我從小就是個「考試達人」，認識我應該先由認識我的考試能力開始。奇怪的是，女兒們似乎非常享受我「開足馬力」督促她們，縱然被罵也甘之如飴，使我很感動。

有時真的被孩子氣壞了，轉念想到孩子不是完美的，跟自己一樣。在原諒孩子的同時，也原諒了自己。

全文刊於《經濟日報》，原題為「陪太子女讀書」

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