【生命鬥士】4歲癌童Sheldon平安返港　機場捱足7小時等檢測報告

▲ 4歲癌童Sheldon平安返港，機場捱足7小時等檢測報告。

本港4歲男童Sheldon於2020年確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤」。去年11月，家人帶他往西班牙接受脊椎腫瘤切除手術及Naxitamab免疫治療，可惜近日醫生表示治療無效，父母決定帶他回港，今日終於平安到達，惟須在機場等候7個多小時，待檢測報告出爐，才能到酒店隔離。

Sheldon一家於周一（24日）啟程回港，媽媽今日凌晨於Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」發文，指原定昨天到港，但由於轉機時檢測報告的日子出了些問題，延誤了旅程，直至今日才抵港。

剛剛得知我們所乘搭的航班，明天那班機已被取消了，縱使我們回程遇上小小波折，但非常感恩最終能平安到達。

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她又指，在酒店隔離前，他們必須在機場等待檢測報告，落機後在機場捱了7個多小時還未可離去。

他整天只吃過麵包和餅乾，大人也感到辛苦，可況是患病的小朋友，希望可以盡快到酒店好好休息一下。

貼文一出，不少網民都留言為Sheldon打氣，「回來先好好休息下，唔好放棄」、「祝福你們一家人！一定會無事的」、「願你們一家平安」。

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責任編輯：羅嘉欣