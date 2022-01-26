【防疫抗疫基金】遊樂場所牌照申請人今起獲發資助　涉及津貼額共70萬元

▲ 遊樂場所牌照持有人資助計劃開始陸續發放資助。（資料圖片）

康文署今日（26日）表示，陸續向獲批遊樂場所牌照持有人資助計劃的申請人發放資助，截至本月25日，已收到逾36宗申請，其中14宗已獲批，涉及津貼金額共70萬元。

署方指，第五輪「防疫抗疫基金」下設立的「遊樂場所牌照持有人資助計劃」，於本月17日開始接受申請，截止申請日期為本月31日。

資助計劃為每間根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出牌照的桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場，提供一次性五萬元津貼，旨在為疫情和政府推行的減少社交接觸措施，而業務受到直接影響的合資格牌照持有人提供資助。

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責任編輯：余思嵐