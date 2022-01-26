【新春致詞全文】駱惠寧：讓歷史之光照亮香港未來

各位朋友，各位市民：

大家好！虎年新春即將到來，我代表中聯辦全體同仁，給屏幕前的各位、給廣大香港市民拜個早年！

過去一年，是國家“兩個一百年”奮鬥目標相交匯的一年。世界百年未有之大變局和新冠肺炎疫情全球大流行交織影響，中國之治與西方之亂形成鮮明對比。中國共產黨帶領中國人民經過長期奮鬥，如期實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，正意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。一個堅韌不拔、欣欣向榮的中國告訴我們，實現中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。

過去一年，是香港開啟“一國兩制”新局面的一年。隨著香港國安法深入實施，選舉制度修改完善，兩場重要選舉成功舉行，“愛國者治港”原則得到落實，香港氣象一新。忘不了慶祝中國共產黨百年華誕，維港兩岸喜慶熱烈的氛圍；忘不了選委會、立法會選舉，候選人比政綱、擺街站、訪選民的場景;忘不了全港中小學校園，孩子們開始每天面向五星紅旗注目行禮，也忘不了我和中聯辦同事一起登漁船、走籠屋、訪商戶、探街坊，切身體會到大家對重獲安寧的欣慰、對更好生活的期盼。一個由亂到治、開啟新局的香港告訴我們，一切反中亂港勢力妄想搞亂香港這個家的圖謀永遠不會得逞。

各位朋友、各位市民！

習近平主席深刻指出，“歷史是一面鏡子，它照亮現實，也照亮未來”。當前，香港“一國兩制”實踐已經站在新的歷史起點上，要回答好前進道路上各界長期關心、市民普遍關注的重大問題，尤其需要我們從歷史中獲得智慧、汲取力量。

有人問，對香港的“一國兩制”怎麽看？我要說，香港回歸以來走過的非凡歷程，足以讓我們對“一國兩制”充滿歷史自信。習近平主席在多個重要場合指出，“一國兩制”是行得通、辦得到、得人心的，上個月再次強調“中央將繼續堅定不移貫徹‘一國兩制’方針”。近25年來，盡管遭受過重大疫情和經濟危機的沖擊，經歷過“黑暴”“攬炒”的嚴峻局面，盡管總有人企圖將民主發展引入歧途，總有人從未放棄搞亂香港，但在中國共產黨的堅強領導下，在祖國內地的堅定支持下，香港不僅頂住了，而且站穩了，“東方之珠”塵霾洗盡、魅力之都更勝往昔。回顧走過的路，那些唱衰“一國兩制”的從未如願、破壞 “一國兩制”的不得人心。事實證明，中國共產黨創立、發展和捍衛的“一國兩制”好，與國家同發展共進步的道路對，當家作主的香港同胞行！

有人問，對香港的發展前景怎麽看？我要說，未來充滿希望，關鍵是要有堅定融入國家發展大局的歷史自覺。香港的發展面臨挑戰，不進則退。但也要看到，香港獨有的優勢仍在，競爭的實力仍強，在新冠疫情沖擊下仍然實現了恢復性增長，全球競爭力排名依然靠前。更重要的是，世界的機遇在中國，香港的機遇在內地。新時代新征程上，中央更加重視香港的特殊優勢和獨特作用，一系列戰略規劃中都有“香港角色”，香港融入國家發展大局的“接口”在不斷增多。那些感嘆香港作用弱化的悲觀情緒，那些猶豫不決的裹足行為，只會讓香港錯失機遇。中華民族偉大復興的大勢不可阻擋，世界發展進步的潮流浩浩蕩蕩。只要把“發揮自身所長、對接國家所需”這篇大文章做好，香港就一定能在百年未有之大變局中有更大擔當，在建設現代化強國的新征程上有更大作為。

有人問，對香港實現良政善治怎麽看？我要說，機遇條件前所未有，但還要有乘勢而上、穩中求進的歷史主動。去年以來，很多人感慨，香港變了，前行的路更寬了，大家都滿懷熱忱，期待良政善治新局面，這是符合歷史發展大邏輯的。但也要看到，良政善治是一個過程，實現這個願景，還有一些制度和機制需要建立健全，還有不少深層次矛盾和問題需要推動解決。還要看到，“樹欲靜而風不止”，總有那麽一些勢力不會善罷甘休。以為可以“躺贏”而懈怠，或是遇到難題就繞道，只會失去奮鬥的激情和變革的勇氣。更要看到，良政善治，既要靠特區管治團隊的積極作為，也要靠社會各界的共同努力。眼下最重要的是同心抗疫，共克時艱。相信只要大家攜起手來，齊心攻堅克難，香港這個家就一定能持續向好、不負眾望。

各位朋友，各位市民！

習近平主席在今年的新年賀詞中深情談到，“祖國一直牽掛著香港、澳門的繁榮穩定。只有和衷共濟、共同努力，‘一國兩制’才能行穩致遠”。中聯辦與廣大香港同胞同處獅子山下，與大家和衷共濟、共同努力是我們的分內之責。新的一年，我們將恪盡職守、忠誠履職，繼續推動落實中央全面管治權，繼續堅定支持特區政府依法施政，繼續廣泛深入聽取市民心聲，繼續當好香港與內地的橋梁紐帶，與廣大香港同胞一道，共同推動香港這個家走向更加美好的未來！

祝大家虎年身體健康，心想事成，虎虎生威！謝謝！

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責任編輯：林曉君