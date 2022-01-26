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【新春致詞】駱惠寧：香港要有乘勢而上、穩中求進的歷史主動

政治 17:37 2022/01/26

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駱惠寧發表新春致辭。

中聯辦主任駱惠寧今在網上發表新春致辭，談及對香港實現良政善治的看法時，他指出，香港機遇條件前所未有，但要有乘勢而上、穩中求進的歷史主動，「以為可以躺贏而懈怠，或是遇到難題就繞道，只會失去奮鬥的激情和變革的勇氣。」

駱惠寧認為，良政善治，既要靠特區管治團隊的積極作為，也要靠社會各界的共同努力。眼下最重要的是同心抗疫，共克時艱。

談及香港「一國兩制」時，駱惠寧指出，近25年來，儘管遭受過重大疫情和經濟危機的衝擊，經歷過「黑暴」、「攬炒」的嚴峻局面，儘管總有人企圖將民主發展引入歧途，但在中國共產黨的堅強領導下，在祖國內地的堅定支持下，香港不僅頂住了，而且站穩了，形容「東方之珠」塵霾洗盡、魅力之都更勝往昔。

他強調，對香港發展前景充滿希望，關鍵是要有堅定融入國家發展大局的歷史自覺。「香港的發展面臨挑戰，不進則退。」但也要看到，香港獨有的優勢仍在，競爭的實力仍強，在新冠疫情沖擊下仍然實現了恢復性增長，全球競爭力排名依然靠前。又指出，新時代新征程上，中央更加重視香港的特殊優勢和獨特作用，一系列戰略規劃中都有「香港角色」。

駱惠寧批評道，那些感嘆香港作用弱化的悲觀情緒，那些猶豫不決的裹足行為，只會讓香港錯失機遇，強調只要把「發揮自身所長、對接國家所需」這篇大文章做好，香港就一定能在百年未有之大變局中有更大擔當。

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責任編輯：林曉君

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