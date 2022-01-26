【源頭不明】新增7宗源頭不明個案 涉太古城保安及職業治療師
社會 16:47 2022/01/26
本港爆發第五波疫情，連續第4日確診個案過百宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（26日）新增107宗確診個案，包括100宗本地個案，典其中93宗與之前相關、7宗源頭不明個案，以及7宗輸入個案；同日錄得逾130宗初步確診。詳情即看：【下一頁】
源頭不明個案包括：
- #13525，40歲男士，居烏溪沙邨
- 26歲男士，居荃昌中心昌寧大廈，為一名職業治療師
- 47歲男士，居勝利道1至3號，曾經過勝利道5號的地盤，在北角電氣道183號AIA Tower工作
- 67歲女士，於機場工作的清潔工，主要負責清潔機場職員洗手間，住青衣宏福花園2座，未知是否與輸入個案相關，未必與洗手間有關
- 37歲女士，患者於機場工作，國泰城任職安檢保安，居大窩口富逸樓
- 32歲男士，於太古城任職保安，居土瓜灣炮仗街立基大廈
- 72歲女士，居大窩口邨富強樓高層單位，退休人士，曾到大窩口邨附近惠康超市、街市購物及活動
另外，張竹君指出，有多個相關個案涉及小型爆發，包括葵涌萬寧貨倉新增多一宗確診，累計4人染疫。詳情即看：【下一頁】
【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：郭詩詩