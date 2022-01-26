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【源頭不明】新增7宗源頭不明個案　涉太古城保安及職業治療師

社會 16:47 2022/01/26

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本港今日新增7宗源頭不明個案，包括一名在太古城工作的保安及一名職業治療師。

本港爆發第五波疫情，連續第4日確診個案過百宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（26日）新增107宗確診個案，包括100宗本地個案，典其中93宗與之前相關、7宗源頭不明個案，以及7宗輸入個案；同日錄得逾130宗初步確診。詳情即看：【下一頁】

源頭不明個案包括：

  • #13525，40歲男士，居烏溪沙邨
  • 26歲男士，居荃昌中心昌寧大廈，為一名職業治療師
  • 47歲男士，居勝利道1至3號，曾經過勝利道5號的地盤，在北角電氣道183號AIA Tower工作
  • 67歲女士，於機場工作的清潔工，主要負責清潔機場職員洗手間，住青衣宏福花園2座，未知是否與輸入個案相關，未必與洗手間有關
  • 37歲女士，患者於機場工作，國泰城任職安檢保安，居大窩口富逸樓
  • 32歲男士，於太古城任職保安，居土瓜灣炮仗街立基大廈
  • 72歲女士，居大窩口邨富強樓高層單位，退休人士，曾到大窩口邨附近惠康超市、街市購物及活動

另外，張竹君指出，有多個相關個案涉及小型爆發，包括葵涌萬寧貨倉新增多一宗確診，累計4人染疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

 

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