【強積金對沖】取消對沖方案擬下月交立會　羅致光：料積金易2025年全面運作

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

去年施政報告提出取消強制性公積金制度下「對沖」安排。勞工及福利局局長羅致光今日（26日）在立法會會議上表示，政府已完成草擬取消「對沖」安排的條例草案，計劃在今年下月初先向立法會人力事務委員會簡介草案的內容，然後在同月向立法會提交條例草案。

工聯會議員陸頌雄今日在立法會會議上質詢，指取消對沖安排工作的進展，包括向本會提交有關條例草案的確實日期，以及預計新規定何時生效。勞福局局長羅致光表示，政府一直全力進行籌備工作，包括草擬法例及推展配套措施，包括須修訂僱傭條例、強制性公積金計劃條例等8條現行與「對沖」安排相關，或包含取消「對沖」後須相應修訂的條款的法例／附屬法例。

至於配套措施方面須草擬新法例，以推行專項儲蓄戶口計劃。亦積極與積金局跟進在「積金易」平台建立支持專項儲蓄戶口計劃的功能，以及構建支援專項儲蓄戶口日常營運的後端資訊科技系統等。

羅致光又稱，專項儲蓄戶口計劃會於立法會通過相關條例草案後，以及「積金易」平台全面運作時，實施取消「對沖」安排，預期「積金易」平台最早將於2025年全面運作。

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責任編輯：余思嵐