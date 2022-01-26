【葵涌邨爆疫】葵涌邨今日新增58宗確診個案　連初確累計達334宗

▲ 葵涌邨居民排隊做檢測。（ 陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生防護中心公布，截至今日（26日）下午2時，葵涌邨今日新增58宗確診，連同初步確診累計達334宗個案。

今葵涌邨新增個案涉及住宅包括：

逸葵樓：新增45宗確診，累計達229宗；涉6個新單位，共涉126個單位

映葵樓：新增8宗確診，累計達71宗；涉2個新單位，共涉44個單位

雅葵樓：新增2宗確診；為早前確診人士家人

旭葵樓：新增1宗確診；共涉3個單位

曉葵樓：新增2宗確診；於檢疫中心發現

一名於逸葵樓居住人士確診，他於葵涌飛亞工業中心飛亞食堂工作，該食堂有小型爆發，共涉2宗個案。他亦曾到訪四季餐廳。

此外，亦有葵涌邨確診居民與多宗小型爆發有關，包括荃灣悅來坊AEON群組、荃灣環宇海灣保安群組。詳情即看：【下一頁】

本港今日新增107宗確診個案，包括100宗本地個案，其中93宗為與其他個案相關，7宗源頭不明；7宗輸入性個案。詳情即看：【下一頁】

房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧表示，每日會先和衞生署確認確診或初確居民，通知他們不需下樓做檢測，再通知其他居民下樓。此外，若有確診居民被送走，當局會加強清潔，尤其是升降機，減低交叉感染風險。

陸子慧，有關葵涌邨清潔工作，當局已安排另一間承辦商進行，於晚飯後8至9時會安排工人清理居民放在門口的家居垃圾，而清理垃圾及運送食物時間會分開。他呼籲居民應於指定時間將垃圾放在門口，讓工人可一次過清理。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

