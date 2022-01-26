【童樂居虐兒】獨立檢討委員會指職員甚少考慮兒童感受　相關管理層應請辭

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件，警方一共就此案拘捕20人，案件現時總共涉及35名兒童。保護兒童會今日（26日）就事件會晤傳媒。

保護兒童會執行委員會主席夏穆首先向事件中受虐兒童、服務使用者及社會公眾鞠躬致歉。

「童樂居事件」獨立檢討委員會主席黃嘉純表示，獨立檢討委員會已完成第一階段調查工作。第二階段將檢視保護兒童會其他服務中心情況，確保沒有違規行會。夏穆指，因工作量相當龐大，預計需時數月，期間會適時向社會匯報進展。

▲ 保護兒童會執行委員會主席夏穆鞠躬致歉。（陳國峰攝）

黃嘉純指，委員會調查中發現保護兒童會「童樂居」幼兒工作員專業操守出現問題，不恰當的粗魯行為以短時間內令小童受控，甚少考慮兒童感受、情緒及尊嚴，且對有關做法習以為常，進而演變成刑事罪行。

除此以外，他指出機構的檢查亦完全沒有發揮作用，包括機構未有經常查看閉路電視，內部亦無有效舉報機制，另外機構沒有為職員提供適時的培訓。當有不當行為出現，亦無人舉報，管理層未意識行為嚴重性。黃嘉純形容，情況不能接受。

▲ 保護兒童會今日（26日）就事件會晤傳媒。 （陳國峰攝）

黃嘉純表示，經調查後，獨立檢討委員會認為童樂居管理層須負責及請辭。為確保童樂居兒童得到適切照顧，包括逐步更換所有幼兒工作員。設立有效通制度，定時及不定時突擊檢查，平衡職員工作量，加入風險管理，全面監控服務質素。

此外，委員會未發現有關行為只針對其他族裔兒童。黃嘉純指，管理層培訓不足，而幼兒工作員經驗亦不足，要改革童樂居運作，而且設立通報機制及突擊檢查。他又指愛護兒童是整個社會責任，童樂居事件令社會深切反思，引以為鑑，照顧兒童需要愛與關懷。

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記者：黃穎津、袁澍

