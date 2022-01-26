【財政預算案】教聯會建議增加教育經常開支　倡撥款1億助學校開發國情國安教材

▲ 教聯會針對12個教育相關範疇提出建議。（資料圖片）

新一份財政預算案將於2月底公布。教聯會針對12個教育相關範疇提出建議，包括國情國安教育推行，及縮班殺校危機、學生減少等問題，倡議預留資源，凍結未來3年教席數目、調高每名幼稚園學童的單位資助額等。教聯會亦建議，當局向學校撥款應對疫情下的學習模式轉變，包括資助學校在內地設立學習中心，幫助跨境學童。

當局近年積極鼓勵各學校推行國情國安教育，教聯會建議當局預留款項，包括撥款1億元，鼓勵學校開發合適的國情國安校本教材，並設立分享平台， 供業界互相參考；資助團體及學校關發多媒體國安教育教材，增加津貼讓學校開展多元化的學習活動，亦建議加強普通話教育，為應考普通話水平測試的年青人提供資助。

教聯會又指出，雖然今屆政府於教育投放的經常性開支較以往大增，但相關教育措施屬小修小補，提出現時本港教育出現不少問題，特別是未來適齡學童人口下降、移民及疫情影響下，縮班殺校危機逼在眉睫、幼稚園經營困難，跨境生來港上學遙遙無期。

教聯會提出的10多項建議，包括預留資源，凍結未來3年全港中、小學及特殊學校教席數目，確保整體教師編制不被縮減；同時建議改善中小學班師比例，小學全面推行小班教學，以保留教師團隊。另外，教聯會亦建議，即時調高每名幼稚園學童的單位資助額，提供一筆過津貼，並延續安全網的措施，並增撥資源將中小學「一校一行政」推展至幼稚園，同時改善幼教師生比例。

另外，疫情下學生學習模式大受影響，學生轉為上網課之餘，跨境生仍未能來港上課。教聯會促請政府撥款資助學校在內地設立學習中心，照顧跨境生的各項需要；資助學校購置及更新電腦和網絡設備、提供課後學習班津貼、延續代繳文憑試考試費等。

其他由教聯會提出的建議包括改善教師病假安排、增設STEM教育統籌主任常額職位、增加圖書館支援人員等。

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責任編輯：黃悅晴