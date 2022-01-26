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【選委會】資審會裁定57名選委會當然委員登記有效

政治 15:57 2022/01/26

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資審會主席李家超。（資料圖片）

候選人資格審查委員會今日刊憲公布，宣布57名獲其裁定登記為有效的選舉委員會當然委員的名單，包括51名立法會議員的當然委員登記、2名卸任港區政協委員登記，以及因應擔任指明職位的人員變動而產生的4名當然委員登記。指明職位涵蓋香港大學校長、香港測量師學會會長等。

政府發言人表示，由於正在按特首指示休假的民政事務局局長徐英偉，是以官員個人身分獲委任及報備為資審會官守成員，而署理民政事務局局長不能代其參與資審會的會議。為確保有關新登記的委員能在2月開展的行政長官選舉提名期內行使提名權，資審會認為委員會的工作不應因徐英偉局長休假而延遲，故由資審會主席及5位委員審查收到的57份登記申請，並作出裁定。

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責任編輯：陳葆琳

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