  • 21°C
香港時間 : 2022126日 (週三) 16:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鋼琴男神】張勝量專注演奏不看八卦新聞　「牛牛」盼當德藝雙全音樂家

娛樂 16:03 2022/01/26

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

「牛牛」張勝量是近年注目的年青鋼琴家。（攝影：eric）

作為郎朗後最能做到跨界別的鋼琴家張勝量（牛牛），近年除會自己寫歌，也曾跟流行界別的Gin Lee合作。多度來港表演的牛牛，去年底就跟香港管弦樂團完成了一場精采演出。才24歲的張勝量，在古典樂界前途無可限量，他亦盼望能做一位德藝雙全的音樂家。

「牛牛」張勝量4歲開始學琴，6歲在家鄉廈門已舉辦個人獨奏會，一鳴驚人，更破格以幼齡入讀上海音樂學院，10歲便簽約百代（EMI）唱片公司，成為全球最年輕簽約國際古典品牌的鋼琴家。

去年底來港完成港樂演出。（受訪者提供）

【聲夢傳奇】姚焯菲向Gin Lee請教時間管理　Chantel李幸倪首度師徒合唱

疫情減少演出陷抑鬱

自此牛牛便開始了世界巡演的生涯，直至約兩年前疫情出現，才大大影響了他多年來的演出步伐。牛牛早前完成了港樂演出受訪，坦言：「這兩年很多表演都因疫情而延期，頭一年真的感覺像崩潰，因我6歲就開始四處演出，平時生活也是為演出準備，突然一下子停下來，忽然不知如何走下去，呆在家裡感到很抑鬱、失落。」

牛牛在低谷時，開始了寫作音樂，並發表了首支原創曲目《HOPE》，作為對自己及世界在疫情下的勉勵。「這兩年對我的成長有很大的影響，是音樂讓我走出抑鬱，現在會更珍惜每一個表演機會。」

牛牛近年每到一個地方演出，都要先完成隔離檢疫，他笑言已經習慣，也坦承為了可以演出，自己不擔心也不害怕要接受檢疫。

最新影片：193+肥仔訪問

在隔離期間，有些酒店會有鋼琴讓他練習，否則他也會勤做運動保持健康。「隔離時最容易會變懶散，而我很注重台上演出的整體感覺，希望讓精神能保持著飽滿狀態，做運動可以讓心情一直在亢奮，不容易分心。」

外表溫文的他，原來大學時也是熱愛健身，故頗知道如何保持體態。吃方面也十分自律，演出前更為節食，只吃健康食品，保持基本身體營養。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

極注重自律生活

好奇是的，鋼琴家對手的保養也會特別注重？牛牛微笑：「確是會的，我希望自己的手看起來修長一點，平時會多泡熱水，塗護手霜，也會很小心不拿重的東西，不過我卻沒有買保險，因為覺得雙手的價值更大，就算沒有保險，我也會很小心保養，希望自己可以一直彈到90歲。」

被外界喻為「鋼琴男神」，牛牛在私生活上很自律，人生焦點只在台上表演時刻。「疫情前我也喜歡四處走，但近來也變得更內斂，覺得在生活上減一點活躍，在藝術上才可以更活躍。」

【萬呎豪宅】李雲迪最美徒弟萬呎豪宅全面睇　李元玲大宅設健身房大到要搭𨋢

牛牛很注重雙手的護理。（攝影：eric）

牛牛稱他日常會做打坐、冥想，讓身心保持平靜狀態，他說當然也不會看八卦新聞。「平時會讓情緒保持著冷靜，不會特別開心，也不會特別悲傷，把內心的爆發力都留在台上的一瞬間。」張學友也曾講過類似的話，看來藝術家都是有這樣的共通點。

記者：區家歷

相關文章

【天王爸爸】張學友追求簡單有女兒祝福已夠　屢創高峰歌神不言休仍想突破
19:13 2021/12/22
【天王爸爸】張學友追求簡單有女兒祝福已夠　屢創高峰歌神不言休仍想突破
【北京冬奧】天王劉德華張學友再度合作　譚校長率逾60位紅星合唱《一起向未來》
18:50 2022/01/25
【北京冬奧】天王劉德華張學友再度合作　譚校長率逾60位紅星合唱《一起向未來》
【IDK】體會愛徒炎明熹壓力大　Gin Lee不為負評鑽牛角尖：明就明
16:42 2021/11/12
【IDK】體會愛徒炎明熹壓力大　Gin Lee不為負評鑽牛角尖：明就明

你可能感興趣

【天王爸爸】張學友追求簡單有女兒祝福已夠　屢創高峰歌神不言休仍想突破
19:13 2021/12/22
【天王爸爸】張學友追求簡單有女兒祝福已夠　屢創高峰歌神不言休仍想突破
【北京冬奧】天王劉德華張學友再度合作　譚校長率逾60位紅星合唱《一起向未來》
18:50 2022/01/25
【北京冬奧】天王劉德華張學友再度合作　譚校長率逾60位紅星合唱《一起向未來》
【IDK】體會愛徒炎明熹壓力大　Gin Lee不為負評鑽牛角尖：明就明
16:42 2021/11/12
【IDK】體會愛徒炎明熹壓力大　Gin Lee不為負評鑽牛角尖：明就明
李幸倪 張學友 李雲迪 娛樂人物職業 歌手 作曲人 隔離檢疫 健身 文娛藝術

最高瀏覽

【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
16:01 2022/01/25
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測
16:43 2022/01/25
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測