【鋼琴男神】張勝量專注演奏不看八卦新聞　「牛牛」盼當德藝雙全音樂家

▲ 「牛牛」張勝量是近年注目的年青鋼琴家。（攝影：eric）

作為郎朗後最能做到跨界別的鋼琴家張勝量（牛牛），近年除會自己寫歌，也曾跟流行界別的Gin Lee合作。多度來港表演的牛牛，去年底就跟香港管弦樂團完成了一場精采演出。才24歲的張勝量，在古典樂界前途無可限量，他亦盼望能做一位德藝雙全的音樂家。

「牛牛」張勝量4歲開始學琴，6歲在家鄉廈門已舉辦個人獨奏會，一鳴驚人，更破格以幼齡入讀上海音樂學院，10歲便簽約百代（EMI）唱片公司，成為全球最年輕簽約國際古典品牌的鋼琴家。

▲ 去年底來港完成港樂演出。（受訪者提供）

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疫情減少演出陷抑鬱

自此牛牛便開始了世界巡演的生涯，直至約兩年前疫情出現，才大大影響了他多年來的演出步伐。牛牛早前完成了港樂演出受訪，坦言：「這兩年很多表演都因疫情而延期，頭一年真的感覺像崩潰，因我6歲就開始四處演出，平時生活也是為演出準備，突然一下子停下來，忽然不知如何走下去，呆在家裡感到很抑鬱、失落。」

牛牛在低谷時，開始了寫作音樂，並發表了首支原創曲目《HOPE》，作為對自己及世界在疫情下的勉勵。「這兩年對我的成長有很大的影響，是音樂讓我走出抑鬱，現在會更珍惜每一個表演機會。」

牛牛近年每到一個地方演出，都要先完成隔離檢疫，他笑言已經習慣，也坦承為了可以演出，自己不擔心也不害怕要接受檢疫。

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在隔離期間，有些酒店會有鋼琴讓他練習，否則他也會勤做運動保持健康。「隔離時最容易會變懶散，而我很注重台上演出的整體感覺，希望讓精神能保持著飽滿狀態，做運動可以讓心情一直在亢奮，不容易分心。」

外表溫文的他，原來大學時也是熱愛健身，故頗知道如何保持體態。吃方面也十分自律，演出前更為節食，只吃健康食品，保持基本身體營養。

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極注重自律生活

好奇是的，鋼琴家對手的保養也會特別注重？牛牛微笑：「確是會的，我希望自己的手看起來修長一點，平時會多泡熱水，塗護手霜，也會很小心不拿重的東西，不過我卻沒有買保險，因為覺得雙手的價值更大，就算沒有保險，我也會很小心保養，希望自己可以一直彈到90歲。」

被外界喻為「鋼琴男神」，牛牛在私生活上很自律，人生焦點只在台上表演時刻。「疫情前我也喜歡四處走，但近來也變得更內斂，覺得在生活上減一點活躍，在藝術上才可以更活躍。」

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▲ 牛牛很注重雙手的護理。（攝影：eric）

牛牛稱他日常會做打坐、冥想，讓身心保持平靜狀態，他說當然也不會看八卦新聞。「平時會讓情緒保持著冷靜，不會特別開心，也不會特別悲傷，把內心的爆發力都留在台上的一瞬間。」張學友也曾講過類似的話，看來藝術家都是有這樣的共通點。

記者：區家歷