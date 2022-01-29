【書包殺手】小六兒子書包挖出灰綠色不明球體 媽媽戳入後揭開真相大感崩潰

▲ 灰綠色不明球體是發霉了的橘子。

臨近開學或學期末都是媽媽幫忙收拾書包的日子，台灣的小學開始放農曆新年假，新北市一名媽媽分享為小六兒子收拾書包時，在書包挖出一塊灰綠色的不明物體，她好奇用手指戳入不明物體，結果真相令她感到崩潰，原來是發霉了的橘子。

綜合台灣傳媒報道，該名呂姓媽媽在《家有男孩崩潰日常》群組中發文，並發現詢問其他媽媽：「學期末整理書包，發現迷樣東西，有人知道這什麼嗎？」

從呂媽媽發佈的相片可見，不明物體是一個呈灰綠色的球體，而且球體還黏上學校通告的黃色紙張碎片，不明物體用帽子裝住，有點像陶土。呂媽媽後來好奇用手指戳開不明物體，結果發現是一個已經發霉的橘子，令她大感崩潰。

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呂媽媽接受台灣傳媒時表示，兒子的書包有很多內袋，相信是兒子把帽子和橘子放入內袋後忘記拿出食用，結果橘子在書包中放到發霉，直至她整理書包時才發現。

呂媽媽的經歷引起不少媽媽共鳴，不少媽媽更分享自己的經歷。有些媽媽指每隔一段時間打開子女的書包，總會找出成堆揉成團的通告或碎紙，笑指書包是垃圾堆；也有媽媽分享，自己也嘗試在書包中找到發霉的水果，尤其是「書包殺手」香蕉，有媽媽形容「我遇過整條香蕉壓爛在書包底部，整個書包裡的課本都沾到，那臭味超級恐怖」，更有媽媽表示曾經在兒子的書包好到已長出蟲子的麵條：「我曾經在我兒子書包裡，挖出沒吃完長蟲的乾麵」。

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責任編輯：王明芳

