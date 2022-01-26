【第五波疫情】消息：映葵樓圍封延長兩天至1月29日【不斷更新】

▲ 今日新增107宗確診個案，包括7宗源頭不明。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（25日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將會出席疫情記者會交代詳情。

本港今日新增107宗確診個案，包括100宗本地個案，其中93宗為與其他個案相關，7宗源頭不明；7宗輸入個案。今日新增約130宗初步確診個案。

【17：05】

今日新增約130宗初步確診個案。40多宗初步確診個案經機場入境，其中包括1月25日，由加德滿都來港的RA409航班，涉20多宗個案；同日由杜拜來港的EK384航班亦有多宗個案。

葵涌邨疫情擴散，據了解政府將映葵樓的圍封時間延長兩天，直至1月29日

【16：55】

今日新增7宗源頭不明個案，涉及太古城保安及職業治療師。（詳情即看【下一頁】）

【16：50】

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至早上9時，過去24小時，接獲139宗呈報個案。（詳情即看【下一頁】）

【16：43】

早前新港城源頭不明個案，疑在黃大仙現崇山商場借廁所染疫。（詳情即看【下一頁】）

【16：40】

今日新增的相關個案涉及小型爆發，涉及葵涌萬寧貨倉、荃灣悅來坊、黃大仙豪苑低座及象山邨地盤等。（詳情即看【下一頁】）。

【16：35】

截至今日下午2時，葵涌邨累計驗出334宗，多58宗個案，其中逸葵樓有224宗個案，新增45宗個案（詳情即看【下一頁】）。

【16：30】

本港今日新增107宗確診個案，包括100宗本地個案，其中93宗為與其他個案相關，7宗源頭不明；7宗輸入性個案。

▲ 黃大仙豪苑有不同座向的居民受感染。（陳國峰攝)

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚