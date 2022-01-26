【新焚化爐】新焚化爐選址屯門曾咀　黃錦星指用「轉廢為能」處理都市固體廢物助邁向「碳中和」

▲ 環境局局長黃錦星。(黃錦星FACEBOOK圖片)

政府目前在石鼓洲旁興建首個以先進焚燒技術處理都市固體廢物的轉廢為能設施I·PARK1（綜合廢物管理設施第一期），最快2025年投入服務。至於本港第二個焚化爐選址，環保署表示，早前曾對屯門曾咀中部煤灰湖，作為其中一個轉廢為能設施可能選址進行深入研究，當局決定在今年上半年，對該選址再展開環境影響評估及技術性研究。

環境局局長黃錦星表示，要落實「全民減廢 · 資源循環 · 零廢堆填」願景，需多管齊下，包括善用「轉廢為能」以處理都市固體廢物，同行支持香港邁向「碳中和」。

當局指，曾咀焚化爐初步設定處理量，約為每日4,000公噸都市固體廢物，料連同石鼓洲焚化爐，兩個設施每日共可處理7,000公噸垃圾。

為達到「零廢堆填」目標，當局預告，焚化爐工程或會陸續有來。環保署表示，計劃同步展開一項全港性選址研究，物色其他適合興建同類「轉廢為能」設施地點，並進行環評及技術性研究。當局強調，現代化轉廢為能設施會採用先進技術，並結合相宜的社區設施或綠色旅遊概念，發揮一址多用協同效應。

政府早於《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出，要達致「零廢堆填」及碳中和目標，香港除了推動全民減廢及乾淨回收，必須具備足夠的轉廢為能設施，以處理都市固體廢物，為增設焚化爐鋪路。

環保署表示，I·PARK1預計將在2025年投入服務，每日可處理3,000公噸都市固體廢物。環保署指出，香港需要與時並進，興建進一步的轉廢為能設施，才可把所有不可避免和未能回收的生活垃圾全面資源化，並增加本港轉廢為能所產生的電力能源。

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責任編輯：洪芷晴