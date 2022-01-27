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【致肥陷阱】港女生每逢農曆年後最少重3磅　營養師檢出一款賀年糕點是罪魁

保健美顏 13:03 2022/01/27

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各種賀年糕點中，以年糕熱量最高。

新年將至，最近與減肥戰友會面時，都忙於跟他們講解新年的飲食貼士。眾多賀年食物中，Kelly最愛吃糕點，她告訴我，若非為了減肥，她可以吃蘿蔔糕、芋頭糕和年糕各一底。

今天與她一見面，她便問︰「我期待已久的農曆新年終於來到，賀年糕點可以吃嗎？我最愛吃煙靭香甜的年糕！可以吃多少？」

沾蛋漿再加油煎更高熱量

我掃興地解釋道︰「年糕可算是賀年糕點中最高卡路里的一款，兩件（每件約信用卡大小，一厘米厚）年糕就含約240卡，相等於一碗飯有多呢！若沾上蛋漿再加油煎，兩件的熱量已多於一碗半飯的卡路里。」

Kelly驚訝地回應︰「難怪以往農曆年後，一定最少重三磅，原來年糕是罪魁禍首。」

我再解釋︰「年糕適宜淺嘗，比較低卡路里的糕點則可考慮吃多點。眾多賀年糕點中，馬蹄糕算是比較低卡，每兩件含約120卡；蘿蔔糕排行第2，兩件含135卡；而兩件芋頭糕則含約170卡。然而，加油額外煎香，卡路里則更高。為節省點卡路里，可以考慮微波爐加熱、氣炸鍋炸香或將煮食紙鋪在平底鑊上無油煎香。」

勿以糕點作一餐的主食

Kelly一面滿足地說︰「蘿蔔糕是我的第二最愛，以往我可以吃半底作大年初一的早餐。」

我再提醒Kelly︰「最好別只吃糕點作一餐的主食，否則很容易吃過量。早餐除蘿蔔糕外，今年可考慮煲蠔豉髮菜粥，補充蛋白質的同時，也可減少脂肪攝取！」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）

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