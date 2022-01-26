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【農曆新年】旺角花墟一帶明起實施人潮管制　花墟道、園藝街等道路明早8時起封閉

社會 16:14 2022/01/26

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旺角花墟明起實施人流管制。（資料圖片）

農曆新年將至，不少市民都會買年花添新春氣氛，今年全港年宵因應疫情取消，市民如想改到旺角花墟道一帶買年花，要留意特別交通安排。警方將由明日（27日）至年初一（2月1日）起在附近一帶實施人潮管制措施及特別交通安排，其中4條道路將由明日上午8時起封閉。

警方表示，由於預計農曆新年前將會有大批市民前往花墟一帶選購年花，將因應人潮情況，在花墟道、園藝街、園圃街和接鄰的太子道西、洗衣街、花園街及運動場道一帶實施人潮管制。

另外，花墟道、園藝街、園圃街及太子道西支路由明日上午8時至年初一當日上午8時封閉；持有有效許可證的車輛，可於每日凌晨0時01分至下午5時駛入上述路段上落貨。封路期間，沿太子道西西行的車輛不准右轉入洗衣街北行。受影響車輛可改經通菜街北行、運動場道／界限街、花園街及太子道西支路。

警方亦會視乎交通情況，由明日上午8時至年初一上午8時，封閉以下路段：

  • 介乎太子道西與界限街的洗衣街
  • 介乎太子道西與界限街的花園街
  • 介乎通菜街與洗衣街的運動場道
  • 介乎彌敦道與洗衣街的太子道西支路。

封路期間，沿太子道西西行的車輛不可在彌敦道交界掉頭前往太子道西支路。相關路段的收費錶停車位、電單車停車位及殘疾人士停車位將停用。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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