【新冠肺炎】早前新港城源頭不明個案　疑在黃大仙現崇山商場借廁所染疫

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，黃大仙疑現隱性傳播。衞生署及醫院管理局今日（25日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。

彩雲一邨長波樓，有一個保安確診，同一幢樓有2個居民確診。該名保安住在黃大仙豪苑，是確診患者的家人，懷疑感染delta病毒，他常到黃大仙現崇山商場用膳。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前源頭不明的電梯維修員個案（個案編號13282）曾與該名保安，同時間出現在現崇山商場，當時他正在工作，亦曾借用洗手間，由於同樣感染delta病毒，疑在當時染疫。

張竹君又指，電梯維修員並無出入餐廳，惟保安和電梯維修員均曾使用洗手間，認為在該處感染機會較大。

另外，黃大仙豪苑F座有人確診，疑經天井感染病毒。豪苑F座6至8樓居民須檢疫。

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責任編輯：陳梓蔚