【COLLAR成員】WINKA身世悲慘中五輟學養家　放棄考DSE簽約做獨立歌手追夢

▲ COLLAR成員WINKA輟學養家。

女團COLLAR成員WINKA（陳泳伽）因為出道換上新造型，被網民笑她與鹹蛋超人內的外星人「達達」撞樣。WINKA卻以超正面方式回應，把本來攻擊她的網民轉向讚她EQ高。

年僅23歲的WINKA原來經歷過不少風浪，令她成為今時今日的「講經達人」。

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▲ （instagram圖片）

WINKA幽默大方

參加《全民造星IV》時的WINKA留著一頭金色長髮，直到被選上任女團COLLAR的成員後，經髮型師改造成及肩的黑直髮，加上出道造型照冷酷不笑的模樣，馬上被網民指她與日本卡通鹹蛋超人的「達達星人」撞樣。

有上討論區習慣的WINKA把留言截圖，轉發到其限時動態，更以大方、幽默及正面的態度回應，令一眾本來攻擊她或者對她「無感」的網民都紛紛被她迷倒，成為了「泳瓜」（WINKA粉絲官方名字）。

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孝順女打工照顧胞弟

年僅23歲的她之所以有這種風度，全因為WINKA的家庭背景及其經歷。

於單親家庭成長的WINKA，在中五再次經歷巨變，其母因精神問題而入院，當時的WINKA需要獨力照顧胞弟，放學後又要到糖水店打工，最後她選擇了停學。

另一方面，早就對唱歌產生興趣的WINKA，獲家人和老師的支持下，決定輟學成為獨立歌手追夢。

她曾於訪問中提到，當年學業成績並不理想，萬一DSE文憑試不幸地全部得到最低的1分、要浪費多一筆金錢去讀文憑的話，不如直接追尋已確立了的夢想。

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培養閱讀習慣

WINKA於2016年開始做全職歌手，並於2021年自資推出由自己作曲和監製的《Cupid-19》，再於6月推出單曲《無名》，當時WINKA曾到電台以獨立歌手身份接受訪問，事隔半年後已經是女團COLLAR的成員。

曾自認愛「講經」及「長氣擔當」的WINKA，於昨晚在其IG限時動態介紹正能量書籍，其間透露自己在2019年陷入低潮，做任何事也缺乏動力，因而培養了閱讀及寫日記的習慣。

她分享一本名為《不要想太多 要做才會贏》的書籍，並指自己有抄寫金句的習慣。而WINKA表示當年閱讀此書時抄下了這句：「魚不需要學習如何爬樹，只要游得比天敵快。」直到今日重看也非常適合。

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