【聲夢傳奇】姚焯菲與微辣藝人Rap唱賀年歌　Chantel開銀行戶口儲利是錢學理財

《聲夢傳奇》的15歲「小公主」姚焯菲（Chantel）與微辣旗下藝人馬檇鏗 (Roberto)、姊妹拍檔葉佩男及葉思男，一同為銀行拍賀年短片，載歌載舞。

形象一向乖乖女的Chantel在今次的賀年短片以不同造型示人，由家中鄰家乖乖女到Hip Hop美少女都盡顯她的獨特氣質。

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Chantel載歌載舞

在賀年宣傳片中，Chantel不但看到她的偶像Roberto、佩男和思男在網上勁歌熱舞，更模仿3人的拜年動作，並在家中無時無刻密密練習。

鏡頭一轉回到佩男與思男使用手機派發電子利是，拆開之後可在手機銀行自主利是錢，令到Chantel十分羨慕。

到了大年初一，Chantel向親友拜年，而一眾長輩都以手機銀行派電子利是，幸Chantel媽媽已為她手提電話裝備好，並教她以手機銀行登記轉數快綁定銀行戶口，𢭃利是目標成功達成。

最後，Chantel更進入3位微辣藝人的世界，與他們載歌載舞。

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Chantel不亂揮霍

Chantel在賀年短片中由頭帶到尾，她亦表示對今次工作感興奮：「拍攝試了不少造型，當中最喜歡一身紅噹噹的Hip hop look，有機會大唱rap及跳舞，對自己是一個突破，皆因粉絲大多數見到文靜的一面。」

提到新年的拜年習俗，她笑言：「最喜歡𢭃利是，人生『第一桶金』都是多年來儲起的成果。」

Chantel指從小時候起，家人已替她儲起利是錢，後來更為其開個人戶口，讓Chantel學習自主理財：「爸爸媽媽都是會計師，由細到大他們已慢慢灌輸儲錢理財的概念。」她表示，計劃將來用這筆錢進修舞藝及演戲課程之用。