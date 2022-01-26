【偷拍判囚】涉DONKI內偷拍裙底　警員認罪判囚4星期准保釋候上訴

▲ 涉案男警今（26日）於東區裁判法院被判監4星期。

已婚男交通警涉於日式連鎖店「驚安的殿堂」（又稱DONKI）尖沙咀美麗華店內，以環保袋遮掩手機，再以遙控器偷拍女子裙底。涉案男警早前否認1項作出有違公德的行為罪，經審訊後被裁定罪成，今（26日）於東區裁判法院被判監4星期。裁判官判刑時指，偷拍女子裙底行為嚴重，令受害人不安，本案件亦早有預謀，行為令人厭惡。被告准保釋候上訴。

被告蘇賢浩（38歲），案發時為警員，被控於2021年1月21日，於尖沙嘴美麗華二期廣場地庫「驚安的殿堂」偷拍事主X裙底。

代表律師求情時指，被告為家庭的主要經濟支柱，惟日後很大機會失去工作，被告又因案件被還押一段時間，相信已受到痛苦的教訓。

裁判官判刑時指，偷拍女子裙底行為嚴重，不但令受害人不安，更令公眾感厭惡。被告當日在店內將手機放在剪有長方形洞的環保袋內，再以遙控器拍照，反映犯案早有預謀，行為令人厭惡。

裁判官續指，心理及背景報告顯示被告否認犯罪，稱保安對他抱有偏見，顯示被告由始至今沒有悔意。心理報告亦顯示被告重犯機會中等，遂判被告入獄4星期，並批准被告獲准以2.5萬元保釋候上訴，其間不得離開香港。

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記者：梁錦麟