【本地遊】山頂凌霄閣摩天台428設愛情祈願裝置　浪漫維港景打卡冧冧

▲ 摩天台428的360度觀景台，可飽覽維港繁華景致。(圖片由商場提供)

在農曆新年期間，不妨一遊太平山山頂，盡吸天地靈氣兼「行大運」，為新一年取個好意頭。山頂凌霄閣除了布置賀年應節裝飾，一片喜氣洋洋之外，還特地因應今年中西情人節相連兩天，在摩天台428設置愛情祈願「打卡」裝置， 還加入愛情鎖祈願元素，浪漫得很。

到訪香港島最高點的山頂凌霄閣，不妨一探摩天台428，這個香港最高的360度觀景台，可飽覽維港繁華景致的同時，也能遠晀新界的翠綠山巒，甚至南中國海的離島景色。廣闊開揚的景致，確實令人身心舒暢。

摩天台428更為迎接情人節，特地以色彩繽紛的心形，拼湊成浪漫甜蜜的愛情祈願「打卡」裝置，正好讓一眾情侶於迷人維港景色之下拍照「打卡」留念，還可於太平山上扣上愛情鎖扣祈願，在新一年繼續幸福甜蜜長長久久。入場當然要買票，情侶可選「摩天愛情鎖」套票，包雙人門票連愛情鎖套裝。另有單人門票連愛情鎖套裝，不妨誠心以鎖扣許願，早日脫單天賜良緣。

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在農曆新年不能缺少迎春接福的賀年活動，凌霄閣分別於2月5日（年初五）下午1時到3時有財神爺登場，大家記得「接財神」，以及與財神拍照留念，於新一年取得大吉大利好意頭。



新春優惠獎賞

由1月29日至2月28日於凌霄閣地下客戶服務處購買凌霄閣摩天台428「摩天愛情鎖」套票或凌霄閣摩天台428單次入場門票，成人門票可獲贈購物及飲食禮券港幣50元，小童及長者門票則可獲贈購物及飲食禮券港幣30元。當天於商場內之參與商戶消費滿指定金額即可使用，每單交易最多可使用一張現金券。

「摩天愛情鎖」套票

日期：1月29日至2月28日

價格：單人$99 (包凌霄閣摩天台428門票乙張及情人鎖乙個)、雙人$168(包凌霄閣摩天台428門票兩張及情人鎖乙個)

記者：劉妙賢