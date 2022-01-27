【2022新春】銅鑼灣利園二期地庫變身一站式美食勝地　福虎迎春由美食啟航

▲ 利園二期地庫變身一站式美食勝地。(商場提供)

新一年新的開始，利園二期地庫也來個大變身為一站式美食體驗空間，引進多款異國美饌、韓式超市、日式清酒、精緻糕點等。以「Good food is good mood」為主題意念，美好虎年就由美食啟航吧。

Grappa’s Cellar 意大利美食

新年除了吃中菜外，其實意大利菜也同樣適合大夥兒分享，Grappa’s Cellar 是一個不錯的選擇。來這裏可先吃道意大利火腿冷盤，接着品嘗招牌的自家製鮮蝦墨汁意粉伴干邑忌廉汁沾滿墨魚汁及大蝦鮮味。

如無肉不歡的客人，可選烤羊架配迷迭香波特酒醬汁、焗小茴香巴馬臣芝士薯蓉或慢燉牛頰肉配菊芋蓉及法豆」，兩者均肉質嫩滑，齒頰留香。新張的午後 3-6 時只需加 $28 便可加添啤酒、汽酒、紅白酒或 3 雞尾酒乙杯(優惠期至 2 月 3 日，需加一)。(店號：LG 02-08、電話：3529 1871)

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Feather & Bone 肉類精品

集精品肉店、餐廳、麵包店及零售店於一身的 Feather & Bone，於今個新年主打新年禮物籃， 3 款禮物籃各不同客人的送禮需要，分別有香檳、鵝肝、意粉、小食等，更提供多款精選晚市外賣套餐，不論是小食、漢堡包、意粉等都一應俱全。

凡於 2 月 1 日至 5 日惠顧滿 $500，即可獲贈利是封乙個，內含驚喜優惠券包括免費紅白酒、咖啡或甜品等，永不落空。(店號：LG11-22、電話：3529 1228)

Jouer 精緻糕點

品牌創辦人曾受訓於巴黎藍帶廚藝學校，擅長用 Fusion 技巧糅合不同味道，帶來驚喜，例如 Prosperity Gift Box ，內有話梅普洱朱古力松露、桂花薑味及山楂西柚味的法式軟糖是中西合璧的完美例子，海鹽牛奶軟糖和沾滿芝麻的棉花糖亦玩味十足。另外的 Fortune Gift Box 則有色彩繽紛的馬卡龍，椰子糖味、芋頭糕味、角仔味、柑桔味、薑醋味及桂花馬蹄糕味帶給視覺及味蕾的衝擊和享受。 (店號：LG 23、電話：3489 3903)

大量美食賀新春

其他商店：有清酒儲藏種類繁多的 Sake Moment (店號：LG 24-25、電話：3905 4377)，為慶祝新年，店子推出兩款清酒套裝以供選擇。入門版的可選擇「太平山華姬櫻清酒套裝」，「太平山 大吟釀 壽保年」使用最高等級的釀酒大米山田錦，精製至 35%， 具有秋田風格的香氣及清淡醇厚的口感。「華姬櫻 紅雅 純米吟釀酒」味道甘甜味濃，餘韻悠長，樽身設計以漫畫風格之日本美人為靈感，別具收藏價值。

而熱愛韓國美食的對 Seoul Recipe 一定不陌生 (店號：LG 09-10、電話：2535 5336)，今年新年推出「虎年新春送禮福袋」，貨品種類包羅萬有，不但有應節的焦糖核桃、招牌產品 100%全天然槐樹蜂蜜、韓國生薑肉桂蜜沖劑、100%韓國有機梅子濃縮液。

還有地庫內的開放空間，有大家熟悉的老字號甄沾記(店號：LG Open Space No.1、電話：9329 3555)，重點推介「五款椰子糖禮盒裝」，內含椰子硬糖，椰子軟糖、椰子海鹽糖、椰子海鹽軟糖及椰子薑糖，讓大家一次過品嘗到多款椰子風味。其他應節食品還有椰汁糕、椰露糕、椰汁蛋卷等，2 月 11 日。

記者：郭秀芳