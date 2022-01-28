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【春困去濕】春天濕氣重易疲倦關節痠軟　中醫推介湯水去濕改善消化能力

保健美顏 13:03 2022/01/28

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春天濕重易疲倦，中醫推介湯水去濕、改善消化能力。

廿四氣節大寒剛過，冬去春來，就以香港氣候而言，又要重逢濕重回南天日子。除要應對好家居潮濕外，自身亦要處理好體內濕重問題，否則易遇上春困，周身唔自在。

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春困的發作與平素身體處理水濕能力低下有關，加諸團年節日飲食豐富，肥甘厚味易阻礙中焦運作，若遇上高濕度環境，體內濕氣積聚問題更為嚴重。所謂濕性黏滯，濕氣重症狀包括身重體倦、關節痠軟、脘腹脹滿、肢體腫脹等症狀。若不加以留意，會加劇或復發原有病患，如慢性胃腸炎、關節炎、便秘或水腫症狀。

要處理身體水濕問題，應不只於祛濕，更要強化臟腑代謝水濕能力。坊間袪濕食療多以赤小豆、扁豆、生或熟薏米為主，這對於體健而暫為濕困者有一定療效，但體質偏虛者，伴見身體虛胖、消化不良、腰膝痠軟、形寒肢冷等中醫脾腎功能不足者，單以祛濕並不能長效祛除濕氣，更甚者濕氣反而加重，肢體更為困重。

對於脾虛消化功能較弱者，可以食療或穴位強化脾胃功能。日常常服四君子湯，即黨參3錢、白朮4錢、茯苓4錢、甘草1錢為主方煎煮，一星期兩服，強化脾氣以改善消化能力，減少濕滯脾胃。穴位治療刺激足三里穴及陰陵泉穴：足三里位於小腿前外方，菠蘿蓋外再向下量度四橫指，並距前脛骨一橫指處；陰陵泉於膝關節內側下方凹陷處。

腎虛者，腎與膀胱氣化及處理水濕能力不足，保健中藥處方可以春澤湯為參考，使用黨參、白朮、茯苓、豬苓、澤瀉各3錢，以及甘草1錢，一星期飲用兩次。另可腳浸浴按摩太溪穴：以55度熱水濕至足踝，並按摩內踝後方太溪穴。

春節即將到來，在此順祝報社仝人及讀者們新年快樂，萬事如意！

全文刊於《經濟日報》，原題為「春困自療」

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撰文 : 盧文健 註冊中醫師、物理治療師

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