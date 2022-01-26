【大學教育】浸大計劃成立新學院　合組電影學院、視覺藝術院及音樂系

▲ 香港浸會大學計劃成立新學院。（資料圖片）

香港浸會大學計劃成立新學院，以電影學院、視覺藝術院以及音樂系為組成基礎。現時的傳理與電影學院將分拆，其中新聞系和傳播系將繼續運作，並將新加入互動媒體系，組成傳理學院。校方現正就成立新學院的建議諮詢相關持份者。

浸大表示，為配合在藝術科技和創意媒體等方面的重點發展策略，正計劃成立一個新的學院，初步建議將現時的電影學院、視覺藝術院以及音樂系為組成基礎，整合相關的人才及資源。浸大又指，新學院的成立將促進不同創意領域的互動，有助推動大學成為香港的藝術科技和創意媒體中心。

另外，浸大指出，新學院成立後，傳理與電影學院將改名為傳理學院，屬下的新聞系和傳播系繼續運作，並將新增互動媒體系。新成立的互動媒體系將涵蓋動畫、媒體藝術、互動遊戲、視覺設計、數碼媒體、互動廣告和市場推廣等新興傳播範疇，以回應傳媒行業的最新發展；新聞系會繼續加強專業傳媒教育，並吸納應用智能科技的技能。

浸大說，正就成立新學院的建議諮詢相關部門的教職員、學生和其他持份者，在收集及分析意見後會再作詳細考慮及規劃，又強調會按照各學院及學系的學術教研需要調撥資源，投放於個別學術範疇的資源不會因新學院的成立而減少。

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責任編輯：黃悅晴