【2022新春】皇玥黃金糕鹹蛋黃混石磨研米精製　濃郁鹹香煙韌彈牙

▲ 皇玥兩款創新賀年糕點—黃金糕 ($328) 和香甜軟糯黑糖年糕 ($298)，都是以傳統石磨把香米磨製成質感細膩的米漿。(品牌提供)

皇玥兩位靈魂人物 -葉永華師傅及黎永冠師傅為大家帶來多款精緻禮盒和禮籃的新年禮品，以黃金系列為重點，鹹蛋黃為當中的主角，包括黃金糕、黃金脆條及黃金脆曲奇。

葉永華師傅是奶黃月餅的始創人，奶黃月餅是以鹹蛋黃精心炮製而成，因此，兩位餅藝大師對鹹蛋黃有著特別的感情和偏愛，希望將鹹蛋黃作為食材以發揚光大，經過長時間精心研發，將鹹蛋黃放入年糕、脆條及曲奇，令鹹蛋黃成為多樣化的重點食材，創造出變化多端的產品。

兩款創新賀年糕點—黃金糕 ($328) 和香甜軟糯黑糖年糕 ($298)，都是以傳統石磨把香米磨製成質感細膩的米漿，保留了香米原始的香甜和風味。

黃金糕由中火烘焗的新鮮鹹蛋黃加入石磨米漿，混和一起蒸焗而成。加入鹹蛋黃的部分完全體現到兩位師傅的功架，先把部分鹹蛋黃攪碎並完全融入米漿，餘下的鹹蛋黃碾碎成小塊加入年糕，令黃金糕不但鹹香味濃郁，還粒粒有鹹蛋黃的口感。米香清新、煙韌彈牙、富有口感的黃金糕就此誕生。

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而黑糖年糕以古法調配，日本優質黑糖和紅糖配以石磨米漿，取黑糖獨特的甜味、取紅糖的天然棗紅色。在攪拌途中更加入少許薑汁，令年糕中的黑糖風味更加突出。坊間的年糕大多用糯米粉配合麵粉製成，年糕會缺乏米香味。而皇玥棗紅色的黑糖年糕，口感軟糯柔滑，黑糖甘蔗的甜味中更帶有清新香甜的米味。

全新的豐盛皇至尊新年禮盒 ($1,388)，禮盒配以皮革絨布全人手打造的皇玥手提袋，盛載多達15種不同款式、不同口味的豐富餅食。加上黑糖年糕禮盒及黃金糕禮盒各一盒，配備皇玥保溫袋，象徵豪華豐盛、盤滿缽滿。

新年禮盒電子禮券及現貨於門店及網上商店現已發售。查詢可到皇玥網頁 或致電：2217 3638

記者：郭秀芳