【追夢故事】楊貫一親授廚藝賜鮑魚公主稱號　阿一愛徒1噸鮑魚研製罐頭飽圓師傅夢

▲ 阿一愛徒Lisa為了圓師傅楊貫一將「阿一鮑魚」親民化的夢想，用了一噸鮑魚試驗研製入罐的技術。

鮑魚在香港已成為農曆新年的標誌性慶節食品，然而過去總讓人感覺只有富貴人家才有機會品嘗。對來自台灣、小時候生活艱苦的劉哲宇（Lisa）來說，亦曾是遙不可及的奢侈菜餚。「我是來到香港後，工作了好一段日子，才第一次吃到鮑魚呢！」從酒樓食肆買手搖身一變成為「阿一鮑魚」即食產品的負責人，大半生與鮑魚結下不解緣的Lisa，直言自己很幸運，但一路走來的路亦絕不輕鬆。

在台灣土生土長的Lisa，年輕時嫁給來自香港的丈夫，順理成章地隨他來到香港定居生活。育有一子的她後來離婚，選擇留港工作，獨力養育兒子。眨眼二十多年過去，如今成為飲食業界人所皆知的「鮑魚公主」，她笑言自己的初心只是努力工作，養大兒子。

小時候過得比較苦，因為家境問題寄居在親戚家中。自己不想成為別人的負累，所以很早就出來工作賺錢。

▲ 有「鮑魚公主」稱號的劉哲宇（Lisa），師承本港著名大廚楊貫一「一哥」。（湯致遠攝）

年青時，Lisa已替人代擺攤位，賺取零用錢。來港後，她留意到電子產品的副綫產品廣受歡迎，遂把心一橫，將積蓄拿來投資。

受童年時寄人籬下的生活影響，同時也因香港投資樓宇的熾熱風氣，Lisa亦開始瞄準樓市，更成功在樓市買賣中賺到第一桶金。從小就對做生意感興趣的她，開始與友人在內地投資開設酒樓，從1間發展到6間，漸漸在飲食業闖出屬於她的半邊天。

當時兼任酒樓食肆買手的Lisa，經常遊走於不同海味乾貨店舖，累積不少眼光。「我也交了不少學費呀！真是用錢買經驗。初時甚麼都不懂，要自己看多點、學多點，從失敗中學習，才能有所得着。」

主動向一哥表示熱誠

說到自己與楊貫一「一哥」的師徒緣份，原來始於她的主動爭取。「未認識師傅前，當然會慕名去試一哥的手勢。我很記得第一次吃到『阿一鮑魚』是朋友請客，之前也有吃過其他餐廳的鮑魚，但『阿一』的口感與味道真的與別不同，我很希望可以親自告訴他：『你煮的鮑魚真的一試難忘！』」

▲ 2005 年，本身已是飲食界女強人的 Lisa，正式斟茶拜師，成為楊貫一的徒弟。（受訪者提供）

不久後，從事飲食業的Lisa真的等到這個機會。

後來我在法國廚王會活動上與一哥相遇，當時鼓起了很大勇氣，面對面向一哥講出自己對「阿一鮑魚」的感覺。

Lisa笑道：「因為我以前做食肆買手，對食物充滿熱誠，加上我本身太愛吃了，總是按捺不住對美食的熱情。」

原來當時Lisa既想表達自己對一哥的欣賞，也希望看看有否代理「阿一鮑魚」的機會。但她萬萬沒想到，一哥竟然提出收她為徒。「真的很奇妙，當日一哥問我：『你這麼喜歡鮑魚？對飲食好有興趣？怕不怕辛苦呀？』我當然說不怕，他就提議收我為徒！嘩，當時我高興都來不及，像發夢一般，還在想是不是自己聽錯，因為當時很嘈吵。我硬着頭皮再問一次他說甚麼。」

一哥問我有沒有興趣學煮鮑魚，想的話就收我做徒弟，問我願不願意。我聽到後當然馬上說好，之後才再擇日跪地斟茶，正式拜師。

珍藏17年前所贈鮑翅

這份師徒情誼，Lisa至今說起仍然難忘，甚至師傅2005年送她的鮑魚，仍然不捨得吃。「他送我兩斤15隻的吉品鮑，兩大塊海虎翅，我都不捨得吃，當作珍藏。」此後，Lisa跟從師傅學習煮鮑魚，因為有過飲食業的經驗，且多年來拼搏事業的個性，更不敢忘卻當初拜師的「不怕辛苦」，事事親力親為，漸漸成為一哥的得力助手。

「後來有機會和師傅到各地表演，宣揚香港的飲食文化，也令自己大開眼界，學到如何做好生意。」

那時我經常和師傅去台灣，即我的家鄉，最記得有一次去國賓飯店，他們掛了大大一幅橫聯，寫着「阿一鮑魚溏心風暴」。當時很多台北的達官貴人都來了，包括台北市長和李登輝總統。

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「不過因為人太多，記者也來了很多，李總統沒有下車，只是託人買鮑魚。」

那一次經歷讓Lisa更體會到鮑魚只屬於富裕人士，一般人則難以接觸。「師傅經常提及希望將鮑魚親民化，製作出『簡、易、潔』的阿一產品，讓更多人都能吃到。我那時便想，到餐廳吃到廚師烹煮的鮑魚價格當然不低，那麼若能將鮑魚變成罐頭食品，不就能降低價格，讓更多人可以負擔？」

將熱食放進罐頭，原來比想像中難得多。說起當年的研發過程，Lisa不禁大吐苦水：「那兩年多的日子所遇到的困難、辛酸很多，而且因為一直失敗，甚至也想過放棄。」她直言當初沒料到只是放進罐頭竟是這麼難。

我們用了不少於1噸的鮑魚，不停反覆煮，失敗再重新來過。那時才知道，原來要令食物在高溫下入罐而不會影響味道、質感，同時考慮在常溫下如何保存風味，是十分十分困難。

為研罐頭鮑每月返台多次

Lisa當時找不同的食物廠房去研究，但無論是鮑魚的外觀、味道和質感，總是不合格。「那時我一個人去和廠房打交道，每次他們交給我的成品我都說不行，受過很多白眼，別人也會覺得『你是不是認真的呀？』自己也會很氣餒，但因為這關乎師傅的品牌，他全權交給我負責，怎能令他失望，所以絕對不能讓步。」

經歷一年多不斷的失敗，Lisa後來轉換思維，找了台灣一所食物研究所，和教授合作研發。不過即使改為使用較科學的方法，仍然花上好一段時間，同樣要經歷大大小小的失敗。「那時我幾乎每個月去台灣3、4次，初時更多，留的日子也更長。我很記得那一次，他們打給我，說這次應該不會失望了。我心想你們每次都這樣氹我過去，結果都是白行一趟，加上那時我兒子正在考試，更加不想飛來飛去。但他們再三叫我去，說早機去，即日晚機返，就不會耽誤我照顧小朋友。」

▲ 當年研發罐頭鮑魚的過程困難重重，因食物經高溫殺菌後味道會改變。（受訪者提供）

她見對方如此懇切，便心軟答應，再一次不抱期望地飛到台灣。結果當對方一把罐頭打開，鮑魚的香味立即飄散出來，令她大感驚喜。「那個香味和之前完全不一樣，而且鮑魚的樣子也很漂亮，群邊完整，切開來的質感也是軟腍滑彈，我嘗一口，當場忍不住叫出來：『就是這個味道，我就是要這個味道！』」苦盡甘來的味道，令Lisa既興奮又感動，笑指自己當時就像個瘋子般激動。「最開心是能為師傅完成心願，自己的堅持沒有白費。」

訪問中問起「鮑魚公主」這個稱號，原來是師傅楊貫一親自為她起，因讚賞她做事認真、勤力，且對飲食有熱誠，有自己當年的影子。「很感謝一哥親自傳授廚藝，還贈了『鮑魚公主』這個封號給我，這個封號改寫了我的人生。」

記者：王嵐