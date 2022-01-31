【靚太安樂窩】為兒子打造藍色北歐風格安樂窩　鑽石廳鋪兒童專用地板變遊樂園

▲ 陳生陳太為了兒子把黃埔花園687呎單位，打造成藍色北歐風格安樂窩。

為人父母，當然以子女為中心，處處為小孩著想。一對夫妻居住在黃埔花園單位將近30年，由於裝修較舊而決定全屋再次裝修，在單位間隔上作出改動以切合家庭需要，打造適合小孩的藍色北歐風格安樂窩。

陳生陳太居住在黃埔花園687呎的單位將近30年，裝修較舊之餘，為了小朋友有足夠的成長空間，他們花了５個月時間裝修3房連儲物房的安樂窩。

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陳生陳太的單位處於頂層，沒有電梯直達，屬於「縮則」單位，因此單位面積會比較細。單位原本間隔不設飯廳，陳生陳太認為廚房空間足夠，因此把廚房由「梗廚」改成開放式設計。

工人在廚房煮飯時可以望到客廳的小孩，方便照顧，亦能夠擴大單位的空間感。

業主其中一間睡房與客廳連接，用櫃去分間，外面客廳的電視機背後的線更可以收納在櫃內，視覺上更乾淨企理，亦能夠增加收納空間。

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顏色方面，客廳的牆身一邊油上粉藍色，與廚房同樣是藍色廚櫃作配搭，小孩房的床、櫃都用了粉藍色，客廳裏的兒童地墊和窗簾亦以藍色配搭其他顏色，增加視覺的層次感，統一全屋的色調。

此外，陳生陳太在大廳擺放了各式各樣的兒童玩樂設施，為小朋友打造一個遊樂園。而孩子房間設有儲物櫃，可以收納玩具和圖書，儲物空間十分足夠。

為了小朋友的著想，陳生陳太在地板特意選用石塑地板，材質不冰冷，耐磨耐刮，冬天都不怕地板冷，適合有小朋友的家庭。

工程詳情：裝修時間5個月，總裝修設計費用約73萬，當中包括全屋清拆、泥水電工、油漆木工工程及安裝等，裝修及設計：好師傅。

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記者：蕭雅文