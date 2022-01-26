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【危險駕駛】涉兩宗交通事故後逃去　29歲男被捕

社會 17:23 2022/01/26

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拘捕一名男子，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害。（曾秋文攝）

警方今日（26日）表示，拘捕一名男子，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「藏有攻擊性武器」、「販毒」及「行使虛假文書」等罪名。

警方指，本月19日凌晨時分，一名19歲男子在將軍澳寶康路近單車館對開推著車橫過馬路時，被一輛駛經私家車撞倒，司機事後沒有停車馬上離去，事主腳部骨折，送院搶救後情況嚴重，現時仍需留醫，同日警方接報在將軍澳環保大道近百勝角有私家車翻轉，四輪朝天，警員到場司機已不知所蹤，並在車內檢獲一把40厘米長的牛肉刀、36厘米長的伸縮棍、一對手套和一部手機，相信手機是司機勿忘離開時遺下。警方經調查後相信2宗案有關。

拘捕一名男子，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害。（曾秋文攝）

將軍澳反三合會人員經深入調查後，鎖定一名目標男子，在昨日在沙田一間酒店將涉案29歲男子拘捕，他當時與女友匿藏在酒店房間，在房間中搜出28.3克冰毒和0.8克可卡因，以及在行李箱中搜出一批車輛文件。其後押解他到酒店停車場，搜查他停泊在上址的私家車，再檢獲一把牛肉刀，而私家車車牌與行車證不符。

將軍澳反三合會行動組主管高級督察吳詠雯稱，被捕男子報稱是運輸工人，有黑社會背景，正調查案發時是否進行毒品交易，呼籲目擊案發經過的人士，可致電36610731和調查人員聯絡。

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記者：曾秋文

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