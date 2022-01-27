【新年糕點】新年自製糕點不怕變肥　營養師教整低脂海味蘿蔔糕

▲ 營養師教整低脂海味蘿蔔糕。

新年將至，想食應節賀年糕點但又怕變胖？「尚營坊」營養師就推介了一款低脂版蘿蔔糕，做法簡單，兩件蘿蔔糕約等如一份五穀類。正在控制體重又想飽嘗美食的人士，不妨可參考一下：

海味蘿蔔糕（約16件）材料：

白蘿蔔 600克

粘米粉 150克

粟粉 5克

馬蹄粉 5克

冬菇 4隻

蝦米 1/3碗

碎元貝 1/3碗

乾蔥頭 2個

糖 15克

雞粉 10克

鹽 5克

胡椒粉 1克

紹興酒 2茶匙

油 2茶匙

最新影片：

做法：

1. 用熱水將蝦米洗淨，浸20分鐘，備用。

2. 洗淨元貝，浸至元貝軟身，拆散成絲。

3. 冬菇洗淨，浸至軟身，去蒂，切粒。

4. 乾蔥頭去蒂，去衣，切碎。

5. 將400克白蘿蔔洗淨，瀝乾，去皮，切條，隔水蒸10分鐘，備用。

6. 將200克白蘿蔔放進攪拌機，加入50毫升水，打成蘿蔔蓉。

7. 混合粘米粉、粟粉、馬蹄粉、糖、鹽、胡椒粉及雞粉，再放入蘿蔔蓉攪拌成粉漿。

8. 燒熱易潔鑊，放2茶匙油，爆香乾蔥頭，蝦米，元貝碎，冬菇粒，再加入2茶匙紹興酒，炒至材料乾身，拿起1湯匙以作裝飾。

9. 加入蘿蔔條炒香，分3次放入粉漿，拌勻。

10. 將材料倒入蘿蔔糕蒸盆，隔水蒸1小時，即成。期間可擺放1湯匙炒料於糕面以作裝飾。

文章獲尚營坊授權轉載

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳昊淋