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【新年糕點】新年自製糕點不怕變肥　營養師教整低脂海味蘿蔔糕

保健美顏 11:22 2022/01/27

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

營養師教整低脂海味蘿蔔糕。

新年將至，想食應節賀年糕點但又怕變胖？「尚營坊」營養師就推介了一款低脂版蘿蔔糕，做法簡單，兩件蘿蔔糕約等如一份五穀類。正在控制體重又想飽嘗美食的人士，不妨可參考一下：

海味蘿蔔糕（約16件）材料：

  • 白蘿蔔 600克
  • 粘米粉 150克
  • 粟粉 5克
  • 馬蹄粉 5克
  • 冬菇 4隻
  • 蝦米 1/3碗
  • 碎元貝 1/3碗
  • 乾蔥頭 2個
  • 糖 15克
  • 雞粉 10克
  • 鹽 5克
  • 胡椒粉 1克
  • 紹興酒 2茶匙
  • 油 2茶匙

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做法：

1. 用熱水將蝦米洗淨，浸20分鐘，備用。

2. 洗淨元貝，浸至元貝軟身，拆散成絲。

3. 冬菇洗淨，浸至軟身，去蒂，切粒。

4. 乾蔥頭去蒂，去衣，切碎。

5. 將400克白蘿蔔洗淨，瀝乾，去皮，切條，隔水蒸10分鐘，備用。

6. 將200克白蘿蔔放進攪拌機，加入50毫升水，打成蘿蔔蓉。

7. 混合粘米粉、粟粉、馬蹄粉、糖、鹽、胡椒粉及雞粉，再放入蘿蔔蓉攪拌成粉漿。

8. 燒熱易潔鑊，放2茶匙油，爆香乾蔥頭，蝦米，元貝碎，冬菇粒，再加入2茶匙紹興酒，炒至材料乾身，拿起1湯匙以作裝飾。

9. 加入蘿蔔條炒香，分3次放入粉漿，拌勻。

10. 將材料倒入蘿蔔糕蒸盆，隔水蒸1小時，即成。期間可擺放1湯匙炒料於糕面以作裝飾。

文章獲尚營坊授權轉載

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責任編輯：陳昊淋

健康養生 健康問題 蘿蔔糕 營養師 海味 脂肪 膽固醇

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