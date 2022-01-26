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【呈請破產】被呈請破產聆訊押後　高銀金融潘蘇通申撤銷破產呈請

社會 17:17 2022/01/26

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高融金融主席潘蘇通將申請撤銷被呈請破產，聆訊稍後排期處理。資料圖片

高銀金融（00530）主席潘蘇通早前遭新華財經有限公司呈請破產，今(26日)於高等法院提訊。潘一方表示，將申請撤銷是次被呈請破產，故申請將呈請破產已訂之日期取消，待撤銷申請有結果，聆案官批准申請。

呈請人為新華財經有限公司；答辯人為潘蘇通。

答辯人一方表示，將以呈請人濫用司法程序為由申請撤銷是次破產呈請，要求聆案官取消原定於2月16日的提訊日，待撤銷申請完成後再處理，並要求有關撤銷申請由處理破產案件的法官處理。

聆案官批准申請，取消原定提訊日，若潘之撤銷申請被拒，呈請破產提訊日將重新排期。

資料顯示，潘蘇通早前另被中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際(中國)有限公司北京分行及中信銀行(國際)有限公司入稟呈請破產，據司法機構網頁顯示，案件將於6月7日提訊。

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記者：林育慧

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