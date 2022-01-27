數字日日升　危機四伏唔敢出街 「打定唔打」憂慮多　免疫低未必適合? 8大你未必知道的強免疫食物

新型病菌肆虐，令人心惶惶，在收緊社交措施的同時，市民亦紛紛考慮「打定唔打」。均衡飲食有助提升免疫力，與大家一起並肩抗疫，而大眾亦關心如何提升接種後的保護率。以下為大家推介八大有效提升免疫力的食物，具有抗病、抗菌和促進免疫系統的功能，讓大家在這個非常時期可以吃得健康，提升免疫力，一起對抗病菌！

均衡飲食有助提升個人免疫力及疫苗保護力



無論大眾選擇接種哪一種疫苗，接種前後都必須注意補充足夠的水分、多休息、多運動和均衡飲食。疫苗是通過與接種者自身的天然防禦系統合作來建立保護，從而降低患病風險，因此即使接種後也要維持和提升身體的免疫力。坊間有流傳指吃某某食物可幫助增強疫苗效力，事實暫時沒有醫學根據，不過均衡的飲食和生活習慣，卻能維持健康的體魄，與疫苗並肩「作戰」。



足不出戶都能提升免疫力 推薦八大提升免疫力食物 吃出好體魄

八大提升免疫力食物 1. 海鮮

蝦、蟹、龍蝦、生蠔等有殼海鮮均富含礦物質「硒」，具有免疫調節、抗氧化、抗病等多種功效，能清除體內的病菌；而三文魚、鮪魚、秋刀魚等含豐富omega-3脂肪酸，可降低身體不適現象，保護肺部和呼吸道健康。

八大提升免疫力食物 2. 蒜頭

眾所周知蒜頭具有消炎殺菌功效，這是由於當中含有豐富的大蒜素（Allicin），可以抗菌，同時蒜頭可以促進腸道益菌生長，維持腸道健康，從而提升免疫力。

八大提升免疫力食物 3. 靈芝

近代不少研究均顯示靈芝中的「有機鍺」、「靈芝多醣」、「靈芝腺苷」成分有提升人體免疫力及保護細胞健康的功效。根據《本草綱目》所記載，不同顏色的靈芝有不同功效如赤芝和紫芝能補心益氣；青芝補肝；黃芝補脾；白芝補肺；黑芝養腎，如果同時攝取五類六種靈芝，可以使五臟健康，補充人體元氣，有效提升免疫，令人更健康。更有研究顯示，純野生的「五色靈芝」中的五類六種靈芝含多種有益微量元素，可助增加白介素數量*，有效增強免疫力，讓身體儲備防禦能力。購買渠道方面，一般藥材鋪也有售賣, 但基於處理過程極之繁複, 因此坊間亦有已磨成靈芝粉末的靈芝健康產品可供選擇。



選購五色靈芝或任何任何保健產品時，建議先考慮信譽良好的大型品牌，其次應先考慮該產品是否安全及有效。



*本港大學2004年報告，服用五色靈芝72小時後，白介素提升4倍。

八大提升免疫力食物 4. 士多啤梨

提到維他命C，大家第一時間未必會聯想到士多啤梨，但其實它比橙高達2、3倍的維他命C，含量僅次於奇異果，同時含維他命A、E、鐵、鉀等營養素，可提升免疫力和抗氧化。由於身體無法自行製造維他命C，但可透過日常飲食或新鮮蔬果及營養補充品來攝取。

八大提升免疫力食物 5. 蕃薯

皮膚是對抗外界病菌的第一道防線，因此平日多吃蕃薯，當中含豐富維他命A，可以保護和強健皮膚，增強抵抗力，而且蕃薯的維他命A含量比蕃茄高出6倍。

八大提升免疫力食物 6. 乳酪

要增強免疫力，首要提升腸道健康，因為腸道主宰免疫系統，若出現問題，便會削弱免疫力。而美味健康的乳酪便含有豐富的益生菌，有助改善腸道微生態，平衡好、壞菌的數量，促進腸道健康，提升抵抗力。

八大提升免疫力食物 7.茶

紅茶和綠茶當中含有茶胺酸（L-Theanine），有助提升免疫力。而綠茶更富含豐富的兒茶素，有殺菌的作用。曾有哈佛研究指出，連續2星期每天喝5杯紅茶，血液中的抗病毒干擾素比一般人高出10倍。

八大提升免疫力食物 8. 牛肉

牛肉含豐富的礦物質「鋅」，能促進免疫系統，預防疾病。「鋅」是人體必須的礦物質，分布於骨骼肌、骨骼、肝臟和皮膚，補充足夠的鋅，就能增強免疫力。



不過大家注意，每種營養都不能過度攝取，適量和均衡的營養才能維持健康好體魄及良好免疫力。



（特約）