【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色

▲ 王君馨於《鐵拳英雄》打得夠狠勁,獲網民讚賞。

已離巢TVB的王君馨近日於劇集《鐵拳英雄》有非常亮眼的演出,君馨在《鐵拳英雄》大騷硬橋硬馬的腿功,獲得觀眾高度評價,大讚她打得有型,網民更指TVB「走寶」,錯失了這麼好的演員。

王君馨接受TOPick訪問,直言拍《鐵拳英雄》前下一番苦功練習腿功,相較6年前演《城寨英雄》裡「花曼」一角更辛苦。對於離巢後才獲觀眾認同,君馨說:「很高興觀眾喜愛我的角色和夢想。」

【鐵拳英雄】王君馨為夫復仇大開殺戒夠台型 黑寡婦大騷腿功殺陳國峰

▲ 王君馨演的角色擅長十二路譚腿。 (劇照)

君馨以一難敵夠

於《鐵拳英雄》裡王君馨飾演黎振燁的未婚妻「程安娜」,於第7集王君馨正式登場,她所演的「程安娜」跟未婚夫阿祖往金家的碼頭貨倉挑機,一人單挑打低十多名大漢,這一幕戲已獲觀眾大讚腿功了得。

之後於第11集裡,程安娜知悉未婚夫彭敬祖(黎振燁飾)被金家殺掉,傷心欲絕的她更踩上五龍武館為未婚夫報仇,大開殺戒。

▲ 王君馨的硬橋硬馬真功夫,獲觀眾欣賞。 (取自IG)

網民一致大讚

王君馨這場為夫復仇戲讓劇迷睇得肉緊,不少網友更大讚君馨身手了得,大讚她打得有台型,有網友更指TVB錯失王君馨這位「打得又睇得」的好演員,例如「王君馨,打得好過任何武打女星,樣靚身材好,又識做戲,TVB走寶」、「睇得, 又演得, 仲要肯搏. 認同無綫真係走寶。」等

獲劇迷讚賞的王君馨昨日(1月25日)在個人IG分享惑受,對她而言今次是美好回憶。寫道:

琴日收到好多message話呢場打得好好,一定擺咗好多苦工!我想將掌聲交俾我們所有的武獅武指,多謝你們的指導同鼓勵,亦都非常多謝你哋陪我打咗十幾個鐘,仲要係冇替身,冇你哋的陪伴一定冇一場咁精彩嘅戲!多謝郭師傅多謝 @jazz_boon 多謝@hugepenny @puimanho @rodney_w 賓師傅同@cornkit ! Good memory for me

#唔好睇小我哋呢啲小女人

#程安娜

#十二路譚腿

#鐵拳英雄

最新影片推介:193+肥仔專訪

感謝伍允龍徒弟

另外,君馨接受TOPick電話訪問,她表示很久沒遇過一個角色引來觀眾這麼大迴響,為了練習「十二路潭腿」(又稱譚腿或彈腿),拍攝前跟公司的龍虎武師學打外,君馨更感謝伍允龍徒弟仔Rodney的幫忙。

君馨說:「他一直有做替身和教tricking,以及教不少電視和電影演員打功夫,他人很好,經常問我要打甚麼套路,然後上網研究招數,再跟我一起排練。因為跳舞跟武打有分別,若有對手練習的話會好好多,始終對著空氣打很難練反應,有位師傅跟我對打會有幫助,某些動作若做得不夠好,他又會提點我。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

穿高跟鞋拍打戲

在2015年拍《城寨英雄》時,君馨謂當時有5至6個星期跟武指練習,今次拍《鐵拳英雄》只得兩星期練習,相對較倉促。

因此她表示:「譚腿有一定的難度,需要很多體力和腰力,包括踢腿、拗腰和踢一字馬,所以買了一個很重的bob模型公仔回家,可以日日練習踢心口、踢頭等,想踢得準一些,因為擔心踢到武指的敏感部份,尤其是女仔,擔心踢到塊面。」

君馨續說,穿高跟鞋拍打戲更添難度,除了鞋底很跣之外,因為腳趾無法抓著地下:「練打時師傅叫我們除下鞋子,feel下個地面,另外別將重心放於腳上,盡量令個人輕盈一點,所以要好好練習體能,比之前演花曼辛苦一倍。」

▲ 王君馨於去年12月宣佈離巢。 (取自instagram)

做打女不容易,君馨卻很享受,她說:「我覺得做演員,只要角色好,而我又有興趣嘅,所有辛苦都非常值得!」

君馨透露稍後跟秋姐和梁琤有一場對打戲,三女將「對戰」,劇迷拭目以待,說到離開TVB後才獲觀眾讚賞,對此君馨說:「Always happy with audience enjoy my role and my dreams。」

▲ 2007年參選港姐奪季軍而入行。 (東星圖片)

三料港姐亞軍

王君馨在2007年由美國回流返港參加香港小姐選舉,其後勇奪亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐。

其後,君馨開始參與電視劇拍攝,於09年演出首套劇集《富貴門》,當時君馨被批演投生硬,被冠以花瓶之名。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【離巢大台】王君馨宣布離巢TVB結束賓主關係 效力大台14年曾奪最受歡迎女角色獎

直至2014年君馨於《My盛Lady》裡飾演一位外表剛強、內心極度渴望愛情的女警,令她成功洗脫花瓶形象,及至2016年她憑劇集《城寨英雄》中「花曼」一角成功彈起,穿上短旗袍的她露腿兼紮馬展功架,更憑此劇獲得《星和無綫電視大獎2016》「我最愛TVB電視女角色」獎。

翌年君於《心理追兇 Mind Hunter》在裡飾演患有反社會人格障礙的網台DJ,戲中她在人前楚楚可憐,卻是個極度冷血的殺人兇手,其演出亦獲觀眾讚賞。