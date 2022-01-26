【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色

▲ 王君馨於《鐵拳英雄》打得夠狠勁，獲網民讚賞。

已離巢TVB的王君馨近日於劇集《鐵拳英雄》有非常亮眼的演出，君馨在《鐵拳英雄》大騷硬橋硬馬的腿功，獲得觀眾高度評價，大讚她打得有型，網民更指TVB「走寶」，錯失了這麼好的演員。

王君馨接受TOPick訪問，直言拍《鐵拳英雄》前下一番苦功練習腿功，相較6年前演《城寨英雄》裡「花曼」一角更辛苦。對於離巢後才獲觀眾認同，君馨說：「很高興觀眾喜愛我的角色和夢想。」

【鐵拳英雄】王君馨為夫復仇大開殺戒夠台型 黑寡婦大騷腿功殺陳國峰

▲ 王君馨演的角色擅長十二路譚腿。 （劇照）

君馨以一難敵夠

於《鐵拳英雄》裡王君馨飾演黎振燁的未婚妻「程安娜」，於第7集王君馨正式登場，她所演的「程安娜」跟未婚夫阿祖往金家的碼頭貨倉挑機，一人單挑打低十多名大漢，這一幕戲已獲觀眾大讚腿功了得。

之後於第11集裡，程安娜知悉未婚夫彭敬祖（黎振燁飾）被金家殺掉，傷心欲絕的她更踩上五龍武館為未婚夫報仇，大開殺戒。

▲ 王君馨的硬橋硬馬真功夫，獲觀眾欣賞。 （取自IG）

網民一致大讚

王君馨這場為夫復仇戲讓劇迷睇得肉緊，不少網友更大讚君馨身手了得，大讚她打得有台型，有網友更指TVB錯失王君馨這位「打得又睇得」的好演員，例如「王君馨，打得好過任何武打女星，樣靚身材好，又識做戲，TVB走寶」、「睇得, 又演得, 仲要肯搏. 認同無綫真係走寶。」等

獲劇迷讚賞的王君馨昨日（1月25日）在個人IG分享惑受，對她而言今次是美好回憶。寫道：

琴日收到好多message話呢場打得好好，一定擺咗好多苦工！我想將掌聲交俾我們所有的武獅武指，多謝你們的指導同鼓勵，亦都非常多謝你哋陪我打咗十幾個鐘，仲要係冇替身，冇你哋的陪伴一定冇一場咁精彩嘅戲！多謝郭師傅多謝 @jazz_boon 多謝@hugepenny @puimanho @rodney_w 賓師傅同@cornkit ！ Good memory for me

#唔好睇小我哋呢啲小女人

#程安娜

#十二路譚腿

#鐵拳英雄

最新影片推介：193+肥仔專訪

感謝伍允龍徒弟

另外，君馨接受TOPick電話訪問，她表示很久沒遇過一個角色引來觀眾這麼大迴響，為了練習「十二路潭腿」（又稱譚腿或彈腿），拍攝前跟公司的龍虎武師學打外，君馨更感謝伍允龍徒弟仔Rodney的幫忙。

君馨說：「他一直有做替身和教tricking，以及教不少電視和電影演員打功夫，他人很好，經常問我要打甚麼套路，然後上網研究招數，再跟我一起排練。因為跳舞跟武打有分別，若有對手練習的話會好好多，始終對著空氣打很難練反應，有位師傅跟我對打會有幫助，某些動作若做得不夠好，他又會提點我。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

穿高跟鞋拍打戲

在2015年拍《城寨英雄》時，君馨謂當時有5至6個星期跟武指練習，今次拍《鐵拳英雄》只得兩星期練習，相對較倉促。

因此她表示：「譚腿有一定的難度，需要很多體力和腰力，包括踢腿、拗腰和踢一字馬，所以買了一個很重的bob模型公仔回家，可以日日練習踢心口、踢頭等，想踢得準一些，因為擔心踢到武指的敏感部份，尤其是女仔，擔心踢到塊面。」

君馨續說，穿高跟鞋拍打戲更添難度，除了鞋底很跣之外，因為腳趾無法抓著地下：「練打時師傅叫我們除下鞋子，feel下個地面，另外別將重心放於腳上，盡量令個人輕盈一點，所以要好好練習體能，比之前演花曼辛苦一倍。」

▲ 王君馨於去年12月宣佈離巢。 （取自instagram）

做打女不容易，君馨卻很享受，她說：「我覺得做演員，只要角色好，而我又有興趣嘅，所有辛苦都非常值得！」

君馨透露稍後跟秋姐和梁琤有一場對打戲，三女將「對戰」，劇迷拭目以待，說到離開TVB後才獲觀眾讚賞，對此君馨說：「Always happy with audience enjoy my role and my dreams。」

▲ 2007年參選港姐奪季軍而入行。 (東星圖片)

三料港姐亞軍

王君馨在2007年由美國回流返港參加香港小姐選舉，其後勇奪亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐。

其後，君馨開始參與電視劇拍攝，於09年演出首套劇集《富貴門》，當時君馨被批演投生硬，被冠以花瓶之名。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【離巢大台】王君馨宣布離巢TVB結束賓主關係 效力大台14年曾奪最受歡迎女角色獎

直至2014年君馨於《My盛Lady》裡飾演一位外表剛強、內心極度渴望愛情的女警，令她成功洗脫花瓶形象，及至2016年她憑劇集《城寨英雄》中「花曼」一角成功彈起，穿上短旗袍的她露腿兼紮馬展功架，更憑此劇獲得《星和無綫電視大獎2016》「我最愛TVB電視女角色」獎。

翌年君於《心理追兇 Mind Hunter》在裡飾演患有反社會人格障礙的網台DJ，戲中她在人前楚楚可憐，卻是個極度冷血的殺人兇手，其演出亦獲觀眾讚賞。