【新品速報】7-Eleven x Sanrio新年別注版碗碟套裝　一物兩用做碗蓋＋新年迷你全盒

▲ 7-Eleven x Sanrio新年別注版碗碟套裝。

農曆新年當然要一家人吃團年飯，7-Eleven推出Hello Kitty及Minna no Tabo（大口仔）組成的「Sanrio characters新年別注版盤滿缽滿碗碟套裝」，寓意新一年豐衣足食、盤滿缽滿，即日起可於7-Eleven分店換購，還可以自選款式，大家可以自用吃團年飯或送禮！

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Sanrio characters新年別注版碗碟套裝

2款「新年別注版盤滿缽滿碗碟套裝」設計採用了紅、黃配色，「Hello Kitty碗碟套裝」以橙紅色作主色，配襯日系菊花紋，寓意花開富貴、鴻運當頭、好事連連。

▲ 「Hello Kitty碗碟套裝」及「Minna no Tabo（大口仔）碗碟套裝」。（圖片由7-Eleven提供）

「Minna no Tabo（大口仔）碗碟套裝」則以黃色作主調，大口仔更抱著金元寶，寓意笑口常開、財源滾滾、生意興隆。兩款「碗碟套裝」的顏色可以增添新年氣氛！

每款「碗碟套裝」附有陶瓷碗及碟各1個，碗碟直徑約15cm。碗容量約850ml，碟可擺放小食外，亦可當作碗蓋使用，一物兩用更可節省收納空間。「碗碟套裝」可疊起擺放，成為新年迷你全盒。「碗碟套裝」可放入微波爐，耐受溫度由 0°C 至 100°，並通過歐盟和美國FDA對食物接觸容器的要求，大家可以用餐時安心使用。

「Sanrio characters盤滿缽滿碗碟套裝」活動詳情：

1. 印花派發詳情：

由即日起至2022年2月22日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20，即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

2.換購詳情：

由2022年1月26日早上7時起至2月25日，儲齊6張印花加$98，即可換購「盤滿缽滿碗碟套裝」2套；儲齊6張印花加$55，即可換購「盤滿缽滿碗碟套裝」1套。可選擇喜愛款式。

3.yuu 獎賞計劃會員專享優惠：

由2022年1月26日早上7時起至1月27日（限時2天），yuu獎賞計劃會員以6,000 yuu積分加$25，即可換購「盤滿缽滿碗碟套裝」 1套。

換購方法：於yuu應用程式內以6,000 yuu積分兌換獎賞優惠券，再於7-Eleven店舖出示獎賞優惠券之二維碼加 $25 即可換購「盤滿缽滿碗碟套裝」1套。

兌換日期：2022年1月26日早上7時至1月28日。可選擇喜愛款式。

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記者：蕭雅文