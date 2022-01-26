【2022新春】Dolce Dolce新口味年糕+團年菜式　手工限量推出

▲ Dolce Dolce新口味年糕、菜式手工製限量推。

本地著名美食家、松露女王，現為Dolce Dolce Kitchen & Gourmet及IAmhungry.com.hk主理人Esther Au，今年推出一系列新年糕，「虎掌珍菌素鮑魚蘿蔔糕$208(1斤)及「在地夠薑有機黑糖年糕$198(1斤)兩款新年糕都貼近純素、有機的大潮流。蘿蔔糕以3種珍菌虎掌菌、牛肝菌、松茸製作，菇菌香味十足不在話下，蒟蒻做的素鮑魚有咬口，以鹹香菜脯提味，鮮百合跟素蘿蔔入口爽脆清甜，餘韻十足，味道不亞於葷蘿蔔糕。而年糕則以勁有薑味及勁有甘蔗味為主打，薑採用本地有機農場有機老薑磨汁，加上頭手甘蔗提煉而成的菲律賓有機幼黑糖，獲公平貿易認證，味道香而不嗆，味道和合甘甜，不涸喉。

▲ 在地夠薑有機黑糖年糕$198(1斤)，味道香而不嗆，味道和合甘甜。(品牌提供)



更有一款「閃金玫瑰年糕$238(1斤)」，除了有漂亮的粉紅色，糕點還有一筆bling bling金。粉紅色是純粹的天然的玫瑰花瓣加上英國有機玫瑰水，味道清香，入口散發出有如令人沐浴玫瑰園的感覺，加上用還原水做的年糕，軟糯黏牙。

▲ 團年菜中有酒糟鮑魚，酒味濃郁。(品牌提供)

除年糕外，Esther更為大家準備了「抗疫團年菜$1,088 / 4位用，菜式全是巧手之作，5道菜包括酒糟鮑魚、東坡元蹄、冬菇扣鵝掌、荷葉臘味糯米飯、上湯花膠素翅。

元蹄入口鬆化不油膩，波蘭鵝掌及冬菇大隻又有噱頭，糯米飯以本地沙頭角家豬臘味做，糯米又不會黏牙，鮑魚酒糟清香又沒有太濃的花雕味，佐酒一流，素翅更啖啖花膠，比吃盆菜更精緻。

另外，Dolce Dolce 的賀年糖果禮品亦精心炮製，如「虎年脆豉油+蝦籽麵禮盒 $128」，以日本豉油風乾成粉來做，加入乾蔥、蒜炒香的醬油，可以拌蘿蔔糕、灼菜或撈麵，是蝦籽麵的最佳拍檔。

「西西里檸檬 Travel Cake、瑪德蓮、鹽之花抹茶甜甜圈禮盒 $128」，Travel Cake 質感綿密，而且入面的西西里糖漬檸檬，入口芳香，另有原味瑪德蓮、鹽之花若竹抹茶甜甜圈。

▲ 手工糖果紅色小手袋 $98，有多款手工製花生糖、芝麻糖等。(品牌提供)

「手工糖果紅色小手袋 $98」，紅色小手袋內含6粒花生脆糖、6粒芝麻糖及6粒葡萄汁合桃糖。食材用上特別的原材料，選用台灣宜蘭花生及黑芝麻，另以青葡萄汁炒合桃做成軟糖，新年糖果送禮自奉皆宜。

若想今年全盒有新意，這套「虎虎生威九格全盒糖果餅乾 $255」，看看內容是否合你意，包括海鹽朱古力曲奇 (3塊)、法國牛油Sable牛油(3塊)、山合桃脆糖 (1瓶)、T2茶包+菠蘿片/橙片果茶套裝(3套)、手工花生糖 (1瓶)、手工芝麻糖 (1瓶)、葡萄合桃軟糖 (1瓶)、手工心型黑糖薑茶(4粒)、船餅 (4塊)。

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記者：郭秀芳