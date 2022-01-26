【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我

▲ 「蟲草大王」陳恩德回應跟李佳芯的緋聞。

李佳芯（Ali）昨日被傳媒報導跟「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘密交往超過一年，更指Ali疑似腳踏兩船，在未跟相戀七年的陳炳銓完全分手就與阿Mark發展關係。此事令Ali剛即時在限時動態發文澄清，更表明不會跟Mark有任何發展關係。

而原定今日Ali會出席陳恩德舉行的寵物概念活動，但未知是否怕成為焦點，臨時取消現身，但阿Mark今日卻跟傳媒講出另一個版本。

【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船 蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心

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李佳芯臨時不席

今日（1月26日）「蟲草大王」陳恩德舉行新寵物概念活動，邀來王丹妮、羅孝勇、蔡潔、許廷鏗、張天賦及戴祖儀等撐場。

大會更邀請鄭裕玲任司儀，可是原先在嘉賓名單的李佳芯，事前就決定取消出席活動。

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指TVB開出不合理條件

在活動完結後，陳恩德被問是否Ali擔心緋聞，Mark在律師及公司高層陪同下向傳媒表示，全因TVB開出「不合理條件」，令他決定不用Ali出席。

Mark稱本來在昨日報導出街後，也問過Ali和其經理人，對方也說沒問題，不過TVB卻跟他如果Ali出席，不能跟Mark合照，就算大合照也要保持距離，因此令他感到不受尊重。

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Mark也指私下有問Ali，而Ali回覆這是公司意思，最後Mark決定不用Ali現身活動。

陳恩德又指TVB此舉很不尊重他，而他每年在TVB投放過千萬廣告貴，現時會決定抽起所有廣告，並希望高層樂易玲會對此事作交代。

而被問到現時他跟李佳芯關係，Mark稱私人事不作回應，但強調Ali是好人，不想再講可能會傷害她的說話，而曾答應送出的活動禮物也會照交給她。