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【新冠疫苗】衞生署上周接65宗打針後異常報告　再多3人離世前14日內曾打疫苗

社會 17:44 2022/01/26

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本港新冠疫苗接種計劃持續。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，政府今日（26日）公布，衞生署上周共接獲65宗涉及曾接種新冠疫苗人士的異常事件報告、3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩男一女，兩名男子分別為94歲、70歲，女子為91歲，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

衞生署截止1月23日晚上11時59分的過去一星期，共接獲65宗異常事件報告，當中沒有涉及12至15歲青少年在接種疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告；亦沒有由醫管局呈報，涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至1月23日晚上8時，本港市民合共接種了近1,079萬劑新冠疫苗；已接種最少一劑疫苗的市民約525萬名，佔全港12歲或以上人口的77.9%。衞生署至今共接獲6,793宗異常事件報告；61宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗個案，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，至今已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，8宗仍待取得更多資料以作評估。

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責任編輯：黃悅晴

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