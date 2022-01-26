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【血管痣】每10名嬰兒有1人患士多啤梨痣　4大高危位置或致氣管阻塞視力受損

兒童健康 18:34 2022/01/26

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兒科專科醫生何蓉蓉指出，每10名嬰兒便有1人患士多啤梨痣。

「士多啤梨痣」是先天的良性血管增生，因為紅痣形狀像草莓而得名。每10名嬰兒便有1人患士多啤梨痣，早產嬰兒更常見。如果血管痣體積大於5厘米，或出現在頭頸、氣管等重要位置，便要慎防危機。

嬰兒血管痣通常在出生後1至3個月出現，於一、兩歲前迅速增長，到兩至3歲便進入靜止期，3歲後進入消退期，由鮮紅色褪淡成灰白色，慢慢萎縮變小至完全消失。醫學界仍未找到士多啤梨痣的成因，但士多啤梨痣一般對健康並無太大影響，大部分患者只需定時觀察便可。有醫學研究統計，約一半的血管痣個案會在幼兒5歲前消失，約70%會在7歲前消失。

有一至兩成的嬰幼兒血管痣會出現併發症，如潰瘍、眼睛或氣管出現阻塞或壓迫、心臟衰竭等。血管痣可以是不同疾病的表徵，例如當同時發現腹部腫脹及皮膚表面血管痣，可能是肝臟、腸胃也長有血管痣，嚴重可致內出血或肝臟脹大。因此，血管痣體積大於5厘米或長於高危位置，應要及早尋求醫生意見。

最新影片推介︰

高危位置及其危險因素如下︰

臉部︰礙美觀，自信心低落。

眼皮︰視覺神經發育，視力受損。

頸部︰壓迫氣管，阻礙呼吸。

脊柱︰脊柱受壓，活動能力受損。

血管痣的治療方法包括︰口服降血壓藥、口服類固醇和激光治療。降血壓藥普潘奈（propranolol）可以減少血管增生，可以縮小血管痣達60%或以上。這藥物有機會影響心跳、血壓和血糖，因此必須在醫生處方和監督下使用。但如果口服藥未能根治血管痣，可以考慮激光治療，有助減淡皮膚表層的色素，改善外觀。

全文刊於《經濟日報》，原題為「一成嬰兒有士多啤梨痣

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撰文 : 何蓉蓉 兒科專科醫生

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