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【可愛魅力】人氣小姜糖擺出鬼馬拜年姿勢　Brittany令媽媽哭笑不得

娛樂 18:19 2022/01/26

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

「小姜糖」 Brittany十分可愛。（大會提供）

兩歲半人氣「小姜糖」 Brittany親臨DFS旗下香港T廣場廣東道店，身穿可愛新年服飾的Brittany在「圓滿」幸運之門拍攝360度全景影片時擺出多個鬼馬的拜年姿勢，大放可愛魅力。

Brittany更對限定的賀年「㘣滿」禮盒和賀年揮春愛不釋手，整天抱著不願放下，惹得媽媽哭笑不得。

【MIRROR成員】姜濤聖誕節回饋粉絲　親手包禮物贈姜糖：希望你們喜歡

（大會提供）

由即日起至1月31日內在「圓滿」幸運之門拍攝360度全景影片並上載到個人社交平台，即可獲得Raze口罩一個。

顧客於1月15至16日、22至23日和27至30日內購物滿1,500元或以上，即可獲得價值200元的DFS賀年手工揮春乙套，由書法家即席揮毫寫上充滿祝福的語句。

【好人好事】全球姜糖聖誕為小朋友送暖　姜濤凝聚力強帶動全球粉絲行善

（大會提供）

顧客於1月14至15日、23至24日和28至29日期間，凡購物任何美妝產品滿1,500元或以上，即可獲得限量免費眼部化妝服務乙次。

另外，顧客於1月14日至31日期間分別購物滿5000元和1500元或以上即可免費獲得限定的賀年「㘣滿」禮盒和賀年揮春，數量有限，送完即止。

最新影片推介：肥仔+193專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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