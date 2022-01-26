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【新春2022】湯水達人浸發海味懶人法 一款廚具兩日極速浸軟乾鮑魚【內附做法】

保健美顏 18:21 2022/01/26

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

黎淑慧（Natalie）父母經營海味雜貨店，又熱愛煲湯，對於海味非常熟悉，自創一套獨門懶人浸發方法。（黃建輝攝）

十多年前，有「湯水達人」之稱的黎淑慧（Natalie）的父母，已於旺角街市開設秀英海味雜貨，加上她有個做大廚的舅父，所以自細就會流連舖頭及廚房，八、九歲已懂得煮飯，更特別鍾情煲湯。為了讓顧客對海味有更深入的了解，她就為父母舖頭開設Facebook專頁，分享海味知識，至今吸引了多達13萬人追蹤，非常厲害。

Natalie亦經常大方教粉絲們煲湯貼士及心得，去年更推出食譜《365日日好湯》，難怪大家都愛稱她做「湯水達人」。而臨近新年，許多入廚新手甫聽見浸發海味亦會避之則吉，寧願花錢託海味店代勞，或是購買罐裝現成代替，Natalie就向一眾初哥大派定心丸，並會將由多年來煲湯鑽研出的浸發海味懶人方法教大家。

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子彈壺加滾水 兩日浸出軟腍口感

鮑魚的產地遍布全球，常見的如有日本、南非、澳洲、韓國，甚至中國大連也有。品質方面以日本及南非最上乘，手工亦是最好。如是鮑魚新手的話，Natalie就建議可選價錢較相宜的南非或大連，但購買大連的需要特別留意其質素，有分較濕身及乾身的，而年期都會影響其炆煮時間。

大連鮑魚是近年經濟實惠之選，每斤約$1,000就有80隻，夠抵食。（黃建輝攝）

「近年較常買到的鮑魚有乾鮑、青邊鮑，以及最方便的罐頭鮑，青邊鮑大多用來煲湯，但其實炆煮亦可。小家庭更可用電飯煲來炆青邊鮑，毋須選手掌心般大隻，選一斤十零頭的，又鮮味又好食。」

不少女士們對「浸發鮑魚」這4字也聞之色變，Natalie就有個萬試萬靈的懶人方法--子彈壺。「我試過很多個牌子的子彈壺，大部分也失敗，唯獨是象印牌一款高身子彈壺就可以，就算將滾水放一日，倒出來時仍燙手，效果最好。」

用子彈壺浸發海味，是Natalie的私伙秘訣，試用來浸發南非鮑魚或日本刺參亦沒難度。（黃建輝攝）

浸發方法：

1.先將乾鮑浸水一至兩日，視乎其乾身程度，浸至軟身便可。

2.將子彈壺用滾水先預熱15至20分鐘，同步將鮑魚放煲內煲15分鐘，然後連水倒入壺中焗一日。

3.翌日替鮑魚去腸後，重複步驟2。

4.第三日鮑魚應已腍身，如否，可重複步驟2多一次。

用子彈壺浸發的南非鮑魚（黃建輝攝）

而這方法用在海參上亦有相同效果，更可縮短浸發時間。她亦提醒，浸發鮑魚與其他海味亦一樣，敵人都是油，要先將雙手及所有器具洗淨後才用，以免白費心血。

用子彈壺浸發的海參（黃建輝攝）

場地提供：RENT-A-KITCHEN
記者：黃依情

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