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【婚姻關係】調查發現夫婦較少共同活動　明愛社工指甚少討論分享是造成婚姻困擾主因

社會 18:00 2022/01/26

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(明愛提供圖片)

香港明愛家庭服務於2018年推出全港首個以婚姻健康檢查為主題的手機應用程式「明愛婚姻體檢® 1.0」，市民可自行檢視自己的婚姻健康程度，並可接受免費婚姻諮詢服務，和報名參加婚姻培育活動。明愛表示，「明愛婚姻體檢® 1.0」過去4年錄得超過8,000次下載，3,000人次填寫婚姻體檢問卷，並有400多人經該應用程式接受資深社工提供的婚姻諮詢服務。

明愛從「明愛婚姻體檢® 1.0」問卷數據中調查發現，夫婦的婚姻體檢分數中，伴侶的共同活動體驗分數只有約34%，明愛家庭服務社工葉燮驥表示，從問卷數據中發現現時香港夫婦面對的挑戰，無論是疫情前或後，夫婦共同活動得分都偏低，反映夫婦缺乏共同生活體驗。夫婦不但較少參與活動，且甚少討論、計劃和分享，是造成婚姻困擾的主要原因之一。

葉燮驥建議，已婚人士定期透過「明愛婚姻體檢® 2.0」手機應用程式檢查婚姻關係狀況，多參加夫婦體驗活動，發掘共同興趣，享受共處時間，學習求同存異，而育有子女的夫婦更需要共同生活體驗，增潤婚姻關係。如遇到問題應及早求助，接受婚姻輔導以化解婚姻危機。

明愛家庭服務推出「明愛婚姻體檢® 2.0」,目的在於鼓勵夫婦重視婚姻的「體」和「檢」,前者是指參與適合二人的體驗活動,發掘共同興趣,後者則強調定期為婚姻關係作檢查,如有需要應及早求助,諮詢社工等專業人士意見。2.0內置了婚姻關係檢查、夫婦體驗活動精選、婚姻培育資訊、愛的金句和短片等。完成關係檢查後，如分數顯示為有婚姻困擾，可登記免費電話諮詢服務。

明愛又指，每年為超過 10,000 個有困難的個人及家庭提供協助，並舉辦超過 1,000 個小組及活動計劃，協助約
65,000人，促進家庭生活融和。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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