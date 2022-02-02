【利是學問】派利是是人際關係的藝術 主管級派多少金額才不失禮？

▲ 派利是是人際關係的藝術。

踏入農曆新年，對於已婚的打工仔來說，最頭痛之一莫過於職場派利是的學問。遇上上司未婚是否需要派利是？派利是的金額是否應該比上司少？與自己同級的未婚同事，又是否應該需要派利是？TOPick訪問香港人力資源管理學會資深會員、香港董事學會資深會員蔡惠琴女士太平紳士，請教職場上派利是的學問。

蔡惠琴女士表示，農曆初四開工日派開工利是，向來都是香港大多數企業的新年傳統，除了公司會向所有員工派發開工利是外，有些大企業的主管例如銀行分行的主管，按照傳統也會以私人身份向下屬派開工利是，

如果主管以私人身份派開工利是，除了意頭外，也是欣賞員工、鼓勵團隊士氣的表現，金額隨意，每封20元也可以。

她補充說，現時有不少主管級都是未婚人士，惟婚姻狀況在職場上是私隱，她留意到近年也有公司改變傳統，明言主管級毋須向下屬派開工利是，鼓勵上司下屬在開工日互相說恭賀說話，或主管級人士請吃下午茶或賀年糖果代替。

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至於已婚的普通打工仔，職場上派利是都有煩惱，包括上司未婚是否應該派利是？派利是的金額是否應該比上司少？與自己同級的未婚同事，又是否應該需要派利是？蔡惠琴女士則稱，對於打工仔來說，「派利是是一種人際關係的藝術，當中牽涉人與人之間的交際。」

她建議，如果上司是未婚人士，打工仔不用向上司派利是，「互相說句祝福說話就可以，畢竟婚姻狀況都是私隱，上司未必想其他人知道他/她的婚姻狀況。」無論上司是否已婚，假如上司不派開工利是，打工仔也可以不派利是，可以帶些健康的賀年糖果，尤其是受疫情影響，最重要是獨立包裝，互相恭賀增添新年氣氛便可。

打工仔派利是金額勿高於上司

不過，打工仔派利是金額一定不要多過上司，「可能你的經濟條件很好，上司派20元，你豪派50元，很容易被人誤會特意搶上司風頭，從而影響職場上的人際關係。」蔡女士建議，打工仔假如感到煩惱，擔心自己派得比上司多，可以主動與上司溝通，團隊之間形成默契。

至於同級的未婚同事是否需要派發？蔡女士就建議，如果同事關係一般、極少合作可以選擇不派，若經常互相合作、關係也熟絡，則因應個人情況派發，金額隨意。

她最後提醒，打工仔若收到上司派發的開工利是，建議都要禮貌地說聲多謝，也不要背後討論利是金額的多少，畢竟開工利是只是個意頭。

記者：鄺嫻

